Eigendur Barnaloppunnar biðla til leigjenda sinna að áframselja ekki barnavörur keyptar í Góða hirðinum á hærra verði í versluninni.
Eigendur Barnaloppunnar, sem leigir út bása þar sem hægt er að selja og kaupa notuð barnaföt, biðla til leigjenda sinna í færslu á Facebook. Þar segir:
„Við viljum ekki að það sé verið að fara gagngert í Góða hirðinn og kaupa barnavörur og selja hér á dýrara verði. Það væri yndislegt ef hægt væri að stunda svoleiðis viðskipti annars staðar heldur en hér hjá okkur. Það á að vera hægt að gera góð kaup bæði í Góða hirðinum og í Barnaloppunni.“
Guðríður Gunnlaugsdóttir, ein eigenda Barnaloppunnar, segir þau í rekstrarteyminu verða vör við einstaka leigjendur sem stundi slík viðskipti.
„Auðvitað er fólk bara að reyna að redda sér en okkur er illa við þetta. Við viljum helst ekki að það sé verið að gera þetta hjá okkur. Það er hægt bara að selja þetta á netinu eða eitthvað ef fólk vill vera í þessu,“ segir Guðríður.
Barnaloppan flutti einmitt á dögunum í nýtt húsnæði, í gömlu kassagerðina á Köllunarklettsvegi í Reykjavík. „Við erum bara við hliðina á Góða hirðinum í sama húsnæði og það er svo gaman að fólk geti tekið bara svona góðan „thrift“ dag,“ segir Guðríður.
Vandamálið sé ekki nýtt en sé mun augljósara eftir flutningana, þegar verslanirnar tvær eru við hliðina á hvor annarri. „Maður sér þau moka í körfurnar og þetta er orðið svona nokkuð augljóst á sumum básum.“
Viðskiptavinir hafi tekið eftir umræddum básum og jafnvel sniðgangi umrædda bása.
„Ég hef talað við nokkra kaupendur og það eru flestir farnir að sniðganga þetta út af því að verðið er oft bara of hátt. Það á náttúrulega að vera hægt að kaupa ódýrt hjá okkur.“
Stundum gleymist jafnvel að taka verðmiðana frá Góða hirðinum af vörunum sem eru til sölu í Barnaloppunni. Kaupendur séu eðlilega ekki sáttir við það þegar verðmiðinn sé hærri en sá gamli.
„Það lítur enn verr út þegar fólk kemur til okkar á kassann og ætlar að kaupa eitthvað og er bara: bíddu, er þetta verðmiðinn? Þegar kaupendur eru farnir að pirra sig þá þarf maður auðvitað að fara að kanna málið.“
Erfitt sé að hafa stjórn á athæfinu en þetta séu þó einstaka leigjendur og eigendur gruni að yfirleitt sé um þá sömu að ræða. Oftast séu þetta þeir sem leigi bása í lengri tíma og eigendur hafi leitt hugann að því að hægt væri að stoppa þetta með því að banna langtímaleigu.
„Það er mjög erfitt að hafa „kontról“ á þessu en við viljum reyna að minnka þetta hjá okkur, sérstaklega núna. Ég meina, við erum hérna við hliðina á þeim.“
Annars segir hún flutningana hafa gengið vel. „Það var pínu stress en þetta reddaðist eins og það gerir alltaf á endanum. Við tróðum bara smá í geymslurnar en allt var orðið voða fínt þegar við opnuðum fyrir fólki.
Við erum alveg ótrúlega þakklát fyrir frábærar móttökur á nýja staðnum Það eru allir ótrúlega ánæðir með þetta og við líka.“