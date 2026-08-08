Hafnaði úti í fjöru

Bíll hafnaði út í fjöru við Gufunes rétt fyrir miðnætti í gærkvöldi. Ökumaðurinn var fluttur á sjúkrahús en er ekki talinn alvarlega slasaður.
Á myndskeiði sem tekið var núna í morgun má sjá slökkvilið höfuðborgarsvæðisins draga bílinn upp úr fjörunni. Varðstjóri slökkviliðsins á höfuðborgarsvæðinu staðfestir í samtali við fréttastofu að slökkviliðið hafi verið að verki eftir að hafa fengið beiðni frá lögreglunni.
Hjördís Sigurbjartsdóttir, aðstoðaryfirlögregluþjónn, segir að þeim hafi borist tilkynning um umferðarslys rétt fyrir miðnætti í gærkvöldi.
„Ökumaðurinn missti stjórn á bílnum,“ segir hún.
Ökumaðurinn var einn í bílnum og var hann fluttur með sjúkrabíl á slysadeild. Hjördís segir að hann hafi verið ekki talinn alvarlega slasaður en ekki liggja fyrir nánari upplýsingar um líðan hans.