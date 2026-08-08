Mikið álag var á Strætó á höfuðborgarsvæðinu í dag, enda stefndu margir á miðbæ Reykjavíkur þar sem Gleðigangan fór fram. Í Háaleitishverfinu ók troðfullur strætó án þess að nema staðar og hleypa inn farþegum á stoppistöð, en samkvæmt sjónvarvotti var Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, á meðal þeirra sem komst ekki í vagninn.
Hún mun hafa verið að bíða í strætó ásamt fjölskyldu sinni. Að sögn sjónarvottsins þótti sumum í vagninum fyndið að einn æðsti ráðamaður þjóðarinnar fengi ekki pláss í strætisvagni.
Sæunn Ósk Unnsteinsdóttir sviðsstjóri hjá Almenningssamgöngum höfuðborgarsvæðisins, félagsins sem tók við rekstri strætisvagna og Borgarlínunnar í síðasta mánuði, segir að vegna álags hafi troðfullir vagnar ekki getað stoppað fyrir fólki. Til þess að bregðast við því hafi tilkynningar verið settar í appið og á miðla Strætó.
„Við þurfum skoða að grípa til aðgerða á Hinsegin dögum eins og við gerum á Menningarnótt,“ segir Sæunn sem tekur fram að í dag hafi verið keyrt á hefðbundinni helgaráætlun og engum vögnum verið bætt í leiðakerfið.
„Ef það er satt að keyrt hafi verið fram hjá Kristrúnu Frostadóttur þá er það mjög leitt, og á sama tíma jákvætt og hvetjandi fyrir ríkisstjórnina og sveitarfélögin að þau sjái að þau eru að stefna í rétta átt að flýta fyrir framkvæmdum borgarlínu og efla almenningssamgöngur yfir höfuð,“ segir Sæunn.
„Ég bara treysti því að Kristrún stigi bara beint inn í Innviðaráðuneyti og auki fjármagn til ársins,“ segir hún og hlær.