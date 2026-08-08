Emma Nicole Phillips stal senunni í Bestu deild kvenna í fótbolta í gær er hún skoraði öll fjögur mörk Grindavíkur/Njarðvíkur gegn ÍBV. Þá Valur gífurlega mikilvægan sigur gegn Víkingi Reykjavík í botnslag deildarinnar. Öll mörk gærkvöldsins má sjá hér.
Emma Nicole Phillips var kona gærkvöldsins í uppgjöri nýliðanna en hún skoraði fernu í einum hálfleik þegar Grindavík/Njarðvík vann 4-2 sigur á ÍBV í Njarðvík. Grindavík/Njarðvík vermir 5. sæti deildarinnar og er aðeins tveimur stigum á eftir ÍBV sem er í 4.sæti.
Á Hlíðarenda mættust tveir Reykjavíkur risar í botnslag. Valur tók á móti Víkingi Reykjavík. Aðeins voru sex mínútur liðnar þegar Saana Emilia Tuomala, sem gekk í raðir Víkings á dögunum, var gripin í landhelgi. Hún var of lengi á boltanum fyrir utan eigin vítateig, Arnfríður Auður Arnarsdóttir vann boltann af þeirri finnsku og renndi knettinum á Emmu Hawkins sem skoraði niðri í fjær. Telma Ívarsdóttir í marki Víkings kom engum vörnum við.
Reyndist þetta eina mark leiksins, mikilvægt í meira lagi. Valur fer upp fyrir Víking Reykjavík sem vermir nú botnsæti Bestu deildarinnar og hefur ekki unnið leik síðan undir lok maí.
Þór/KA vann 2-0 sigur á Fram með tveimur mörkum í síðari hálfleik og heldur liðið þar með áfram frábærum árangri sínum á VÍS-vellinum. Síðasta tap liðsins á heimavelli kom þann 30. maí.