Íslenski boltinn

Sjáðu fernu Emmu og gífur­lega mikil­vægt mark Vals

Aron Guðmundsson skrifar
Emma Nicole Phillips skoraði fjögur mörk fyrir Grindavík/Njarðvík
Emma Nicole Phillips skoraði fjögur mörk fyrir Grindavík/Njarðvík Stefán Marteinn/Vísir

Emma Nicole Phillips stal senunni í Bestu deild kvenna í fótbolta í gær er hún skoraði öll fjögur mörk Grindavíkur/Njarðvíkur gegn ÍBV. Þá Valur gífurlega mikilvægan sigur gegn Víkingi Reykjavík í botnslag deildarinnar. Öll mörk gærkvöldsins má sjá hér. 

Emma Nicole Phillips var kona gærkvöldsins í uppgjöri nýliðanna en hún skoraði fernu í einum hálfleik þegar Grindavík/Njarðvík vann 4-2 sigur á ÍBV í Njarðvík. Grindavík/Njarðvík vermir 5. sæti deildarinnar og er aðeins tveimur stigum á eftir ÍBV sem er í 4.sæti. 

Klippa: Gri/NJA - ÍBV 4-2

Á Hlíðarenda mættust tveir Reykjavíkur risar í botnslag. Valur tók á móti Víkingi Reykjavík. Aðeins voru sex mínútur liðnar þegar Saana Emilia Tuomala, sem gekk í raðir Víkings á dögunum, var gripin í landhelgi. Hún var of lengi á boltanum fyrir utan eigin vítateig, Arnfríður Auður Arnarsdóttir vann boltann af þeirri finnsku og renndi knettinum á Emmu Hawkins sem skoraði niðri í fjær. Telma Ívarsdóttir í marki Víkings kom engum vörnum við. 

Reyndist þetta eina mark leiksins, mikilvægt í meira lagi. Valur fer upp fyrir Víking Reykjavík sem vermir nú botnsæti Bestu deildarinnar og hefur ekki unnið leik síðan undir lok maí.  

Klippa: Valur - Víkingur Reykjavík 1-0

Þór/KA vann 2-0 sigur á Fram með tveimur mörkum í síðari hálfleik og heldur liðið þar með áfram frábærum árangri sínum á VÍS-vellinum. Síðasta tap liðsins á heimavelli kom þann 30. maí.

Klippa: Þór/KA - Fram 2-0
Besta deild kvenna UMF Grindavík UMF Njarðvík ÍBV Þór Akureyri KA Fram Valur Víkingur Reykjavík

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið