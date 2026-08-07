Botnlið Bestu deildar kvenna í fótbolta mættust á Hlíðarenda þegar Valur tók á móti Víkingi í 15. umferð. Fór það svo að Valur vann 1-0 eins og í fyrri leik liðanna.
Valur vann síðast leik 25. maí en sá sigur kom í Víkinni og voru lokatölur það kvöldið 1-0 Val í vil. Það sama var því upp á teningnum í kvöld.
Aðeins voru sex mínútur liðnar þegar Saana Emilia Tuomala, sem gekk í raðir Víkings á dögunum, var gripin í landhelgi. Hún var of lengi á boltanum fyrir utan eigin vítateig, Arnfríður Auður Arnarsdóttir vann boltann af þeirri finnsku og renndi knettinum á Emmu Hawkins sem skoraði niðri í fjær. Telma Ívarsdóttir í marki Víkings kom engum vörnum við. Var þetta fyrsta mark Emmu í Bestu deildinni en hún raðaði inn mörkunum fyrir FHL í Lengjudeildinni sumarið 2024.
Markið var sem köld tuska framan í gestina sem komust hvorki lönd né strönd næstu mínúturnar. Heimakonur létu hins vegar kné ekki fylgja kviði og því var staðan enn 1-0 þegar flautað var til loka fyrri hálfleiks. Síðari hálfleikur var heldur tíðindalítill. Ragnheiður Þórunn Jónsdóttir var nálægt því að ganga frá leiknum undir lokin þegar hún setti boltann í slána með frábæru skoti undir lok leiks. Var það í raun það næsta sem bæði lið komust að skora í síðari hálfleik.
Sigur Vals þýðir að Víkingur er nú á botni deildarinnar með 11 stig á meðan Valur er sæti ofar með 13 stig.
Það verður að vera sigurmarkið sem kom strax á 6. mínútu. Nýju leikmenn liðanna voru í sviðsljósinu strax í upphafi leiks.
Aftur eru það þær sem komu að eina marki leiksins, sigurmarkinu sjálfu. Emma Hawkins er stjarnan fyrir að skora það og vera til vandræða allan leikinn. Hún tók markið einkar vel og maður sér gæðin sem hún býr yfir.
Að sama skapi hefði Saana Emilia Tuomala eflaust viljað byrja betur hjá nýju félagi en hún gerði.
Það verður að viðurkennast að stemningin var lítil sem engin í aðdraganda leiksins. Það fáa fólk sem lét sjá sig mætti seint og lengi vel leit hreinlega varla út fyrir að það væri leikur í þann mund að fara fram. Það fólk sem mætti studdi betur við gestina, allavega ef við tökum mark á því sem heyrðist í blaðamannastúkunni.
Ekkert út á annars fínt tríó dagsins að setja. Þá ber að hrósa fjórða dómara fyrir gríðarlega vel unnin störf í dag.