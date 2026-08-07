Þór/KA vann 2-0 sigur á Fram í fimmtándu umferð Bestu deildar kvenna með tveimur mörkum í síðari hálfleik og heldur liðið þar með áfram frábærum árangri sínum á VÍS-vellinum. Síðasta tap liðsins á heimavelli kom þann 30. maí.
Þór/KA lyfti sér upp í sjöunda sæti með sigrinum en Fram er áfram í sjötta sæti.
Fyrri hálfleikur var lítið fyrir augað og skiptust liðin nokkuð jafnt á að halda í boltann en Framkonur sáu aðeins meira af boltanum þó. Lítið var um opin færi og skot á markið voru af löngu færi og lítil hætta sem skapaðist.
Seinni hálfleikur var líflegri og kom mark strax eftir átta mínútur. Hildur Anna Birgisdóttir lyfti boltanum inn í teig þar sem Arna Sif Ásgrímsdóttir fór upp í skallaboltann í þann mund sem Ashley Orkus, markmaður Fram, var að grípa boltann. Þær lentu aðeins saman sem varð til þess að boltinn hrökk fyrir fætur Karenar Huldu Hrafnsdóttur sem tók sér ágætis tíma í að koma boltanum í markið af stuttu færi.
Framarar heimtuðu brot á Örnu Sif í aðdragandanum en ekkert var dæmt og markið stóð.
Karen er aðeins 17 ára gömul og var þetta hennar fyrsta mark í efstu deild.
Nokkrum mínútum síðar slapp Alda Ólafsdóttir ein í gegnum vörn Þór/KA og féll svo eftir að hafa farið fram hjá Alessöndru Augur markmanni. Framarar heimtuðu víti en líklega náði Alessandra að slá í boltann.
Á 67. mínútu virtist svo María Dögg Jóhannesdóttir vera að bæta við marki þegar hún skallaði boltann í netið eftir fyrirgjöf Hildar Önnu en rangstaða var dæmd sem var líklega á tæpasta vaði.
Fram hélt meira í boltann og sótti nokkuð stíft en Þór/KA varðist vel og beitti skyndisóknum og skilaði ein slík marki á 84. mínútu. Framarar misstu boltann eftir illa útfærða stutta hornspyrnu og Hildur Anna bar boltann upp, kom honum á Margréti Árnadóttur sem setti boltann á Erin Flurey sem fíflaði nokkra varnarmenn og kláraði vel ein gegn markmanni.
Lokatölur 2-0 fyrir Þór/KA.
Fyrra mark leiksins sem Karen Hulda skorar. Þetta er hennar fyrsta mark í efstu deild sem er alltaf stór áfangi.
Varnarlína Þór/KA eins og hún leggur sig var frábær. Arna Sif og Karen Hulda voru í miðvarðarstöðunum og Karen skoraði auðvitað líka. María Dögg og Angela Mary voru vel samstilltar og áttu góðan leik. Þá geta María og Angela ógnað vel fram á við líka og María var óheppin að markið hennar taldi ekki í dag.
Erin Flurey var erfið við að eiga upp á topp en hún er líkamlega sterk og heldur boltanum gríðarlega vel. Hún sýndi svo gæði sín í markinu sem hún skoraði til að klára leikinn.
Hjá Fram voru þær Una Rós Unnarsdóttir og Alda Ólafsdóttir skæðastar en þeim tókst ekki að binda endahnút á sóknirnar.
Heilt yfir var Sveinn Arnar með fín tök á leiknum en það voru nokkur atriði sem má deila um. Ég fullyrði að margir dómarar hefðu dæmt aukaspyrnu á Örnu Sif þegar hún fer í skallaboltann um leið og Ashley markmaður Fram reynir að grípa hann og Þór/KA skorar í framhaldinu en þar með sagt hefði ekki endilega verið réttur dómur að flauta. Hversu heilagur er markmaðurinn í teignum? Má útileikmaður ekki hoppa upp í skallaboltann? Þetta eru spurningar sem líklega er erfitt að svara
María Dögg skorar mark með skalla eftir fyrirgjöf en er dæmd rangstæð sem virkaði mjög tæpt en ekki er hægt að sjá það með vissu í sjónvarpsútsendingu og treystum við á að Ágúst Örn á línunni hafi verið með það rétt.
Í lok leiks kemur fyrirgjöf fyrir mark Þór/KA og Angela Mary Helgadóttir leggur boltann í fyrsta á lofti til baka á markmann sinn og eflaust hægt að túlka það sem sendingu og þar með óbeina aukaspyrnu.
Enginn dómari – enginn leikur sagði einhver og því látum við hér við sitja.
Alltof dræm mæting á leikinn en áhorfendur voru einungis 82 talsins. Veðrið gæti eitthvað spilað inn í sem er nú yfirleitt mikið betra í höfuðstað Norðurlands.
„Við skorum færri mörk, bara við nýttum ekki möguleikana okkar. Við héldum ágætlega í boltann, sköpuðum lítið af færum og úr því koma bara fá almennileg færi sko“, sagði Anton Ingi Rúnarsson, þjálfari Fram. Fyrir leikinn hafði Fram unnið fjóra leiki í röð í deildinni og sigurhrina þeirra því á enda.
Anton var mjög ósáttur með dómgæsluna í dag og lét óánægju sína í ljós.
„Mér fannst við frekar smá svona slakar í fyrri hálfleik. Mögulega hendi þarna í vítateignum, seinni hálfleiknum var þetta jafnt. Ég vildi fá brot í markinu, hún bara keyrir í hana og missir boltann út af því, það átti bara að vera brot. Ég vildi fá óbeina aukaspyrnu þegar hún leggur hann bara og gefur á hana þannig ég er svona ósáttur með dómgæsluna í dag og mér fannst það bara halla svolítið töluvert á okkur. Mikið kallað bara með nöfnum hérna eins og þetta séu einhverjir félagar. Mér finnst þetta bara mjög skrítið.“
Telurðu dómgæsluna vera stóran part af þessu tapi?
„Já og líka það að við höfum ekki mætt almennilega sjálfar til leiks, þetta er bara okkur að kenna þannig séð að skapa okkur ekki nóg af færum og halda að við séum bara komnar eftir fjóra sigurleiki í röð að þetta sé bara búið, það er langt í frá. Það er nóg eftir af þessu móti og við þurfum bara að kíkja á okkur og spýta í lófana fyrir næsta leik.“
„Við þurfum í rauninni bara að fara skapa okkur aftur færi. Þetta minnti kannski svolítið á fyrstu fimm umferðirnar að vera lítið flæði sóknarlega, halda ágætlega í boltann aftarlega en ekkert svona skapandi. Það er svolítið sem við þurfum að kíkja á“, sagði Anton að endingu.
„Það er bara fyrst og fremst að halda markinu sínu, hreinu þá er auðveldara að vinna fótboltaleiki og það er svona númer eitt, tvö og þrjú“, sagði Aðalsteinn Jóhann Friðriksson, þjálfari Þór/KA aðspurður hvað hafi skilað 2-0 sigri Þór/KA á Fram í dag en norðankonur eru nú ósigraðar í fjórum leikjum í röð á heimavelli.
„Fyrri hálfleikurinn var bara allt í lagi. Vörðum markið okkar vel, fengum margar góður stöður og svona augnablik, það bara vantaði gæði kannski trú, vilja, ég veit það ekki, upp á það að komast yfir. Seinni hálfleik þá skorum við mark, Karen (Hulda Hrafnsdóttir) kemur sér á blað og bara flott og fylgjum þessu svolítið eftir. Svo kemur svona veit það ekki, 10 mínútur, sem er svona svolítið kaos eða svona liggur svolítið mikið á okkur en þegar við náðum í annað mark var þetta aldrei spurning og virkilega glaður með þennan sigur í dag.“
Er ekki óhætt að segja að Karen Hulda hafi átt skilið að skora þetta mark miðað við frammistöður hennar í sumar?
„Ekki spurning, ég meina hún er búin að standa sig gríðarlega vel, og ég er búinn að segja það nokkrum sinnum við þig og fleiri þannig það er ekki spurning. Við erum búin að ræða að Halli (Haraldur Ingólfsson, liðsstjóri Þór/KA) tekur allskonar tölfræði saman og ég held hún sé leikmaður númer tólf sem skorar fyrir okkur í sumar þannig liðið Þór/KA er að tikka í þessu og við erum gríðarlega gott lið, það er ekki spurning.“
Mark var dæmt af Þór/KA vegna rangstöðu þegar María Dögg Jóhannesdóttir skallaði boltann í netið í síðari hálfleik í stöðunni 1-0.
„Bara svekkjandi að það hafi ekki fengið að telja en það er ekki hægt að rengja það og ég er ekki í stöðu til að sjá það þannig örugglega bara rétt hjá þeim en það verður gaman ef það hefði fengið að telja.“
Þór/KA hefur nú unnið fjóra heimaleiki í röð og var síðasti tapleikur liðsins á heimavelli þann 30. maí.
„Eins og við vorum að tala um alltaf, ég held að Karen hafi talað um einhver gildi hérna áðan“, undirritaður spurði Aðalstein á þessum tímapunkti hvort hann vildi fara yfir þau aftur eftir áhugaverða yfirferð frá Karen í viðtali stuttu áður. Aðalsteinn hló og hélt áfram: „Leyfum henni að eiga það bara! En þetta snýst bara aðallega um við þéttum aðeins raðirnar og byrjuðum á því að verja markið okkar og fá færri mörk á okkur og 30. maí þá fengum við sex mörk á okkur á móti Víking. Ég veit ekki hvað við erum búin að fá mörg mörk á okkur á heimavelli síðan, þau eru ekki mörg, þú mátt taka þau saman fyrir mig, en númer eitt, tvö og þrjú þá þarf að skora.“
„En eins og ég sagði í viðtali áðan þá þarf líður mér aðeins eins og við getum meira, við getum meira á boltanum, erum betra fótboltalið og getum alveg sýnt það vonandi svona með hverri góðu frammistöðunni og hverju hreina lakinu eins og maður segir. Með hverjum sigrinum auka þá vonar maður að það komi meira og meira sjálfstraust og við getum sýnt ennþá meira því eins og ég segi þá býr meira í okkur.“
Þjálfurum í dag er tíðrætt um orkustig og því forvitnilegt að vita hvernig Aðalsteini hafi fundist orkustigið í seinni hálfleik sem var mun líflegri en sá fyrri.
„Okkur leið, og við ræddum það inni í klefa, að orkustigið hafi verið kannski lægra en í síðustu heimaleikjum hérna í fyrri hálfleik þannig við ræddum það í hálfleik að við þyrftum að skrúfa það aðeins upp og við gerðum það og eins og ég segi ég held við höfum verðskuldað sigurinn í dag.“