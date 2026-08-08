Nuddari Diego Maradona segir frá síðasta fundi þeirra, daginn áður en fótboltagoðsögnin lést, en Nicolas Taffarel gaf skýrslu á fimmtudag í umdeildum réttarhöldum.
„Ég tilkynnti um vandamálin sem ég sá hjá honum, en ég sá engar áþreifanlegar aðgerðir eða skjóta eftirfylgni,“ sagði Taffarel grátklökkur í réttarsalnum.
„Síðustu dagana fór honum að hraka. Hann fór ekki fram úr rúminu, hann vildi ekki borða, hann vildi hvorki þrífa sig né fara í nudd. Ég reyndi sogæðanudd, fótahreyfingar, æfingar fyrir neðri útlimi og veitti honum félagsskap,“ sagði Taffarel.
EL MASAJISTA DE MARADONA: “TENÍA LOS OJOS HINCHADOS COMO UNA TETA”Nicolás Taffarel declaró en el juicio por su muerte y aseguró que en los días previos al fallecimiento el exfutbolista presentaba un fuerte deterioro físico, con una marcada hinchazón en el cuerpo y cada vez… pic.twitter.com/OFGGreHbQz— Clarín (@clarincom) August 6, 2026
EL MASAJISTA DE MARADONA: “TENÍA LOS OJOS HINCHADOS COMO UNA TETA”Nicolás Taffarel declaró en el juicio por su muerte y aseguró que en los días previos al fallecimiento el exfutbolista presentaba un fuerte deterioro físico, con una marcada hinchazón en el cuerpo y cada vez… pic.twitter.com/OFGGreHbQz
„Frá og með ferð sinni á Olivos-læknastöðina fór hann að fá bjúg í neðri útlimi, meira í hægri fótlegg en þeim vinstri. Við minntumst á að vinstri fóturinn hans hefði aldrei veikst og þá hló hann. Hann var líka með bjúg á læknastöðinni; ég útvegaði honum þrýstingssokka til að vera í. Augun á honum voru bólgin,“ sagði Taffarel.
„Ég hélt að ég væri að gera Luque greiða með því að láta hann vita af öllu. Ég benti á þær aðstæður sem ég sá hjá honum en sá engar áþreifanlegar aðgerðir eða skjóta lausn. Ég var þegar búin að mynda tengsl við hann og vildi að honum batnaði einhvern veginn frá einum degi til annars,“ sagði Taffarel.
„Læknarnir báðu mig um að róa mig niður og sögðu að einkennin myndu líða hjá. Þegar maður er áhyggjufullur treystir maður þeim. Maður segir við sjálfan sig að þetta gangi yfir, að allt muni lagast. En það gekk ekki yfir,“ sagði Taffarel.
Maradona lést daginn eftir eða 25. nóvember 2020.
Sjö heilbrigðisstarfsmenn eiga yfir höfði sér fangelsisdóma á bilinu átta til 25 ár ef þeir verða sakfelldir fyrir að hafa vísvitandi vanrækt umönnun hans.
Fyrstu réttarhöldin um dauða Maradona hófust í fyrra en voru dæmd ógild eftir að upp komst að einn dómaranna tók þátt í leynilegri heimildarmynd um málið.
Þessi umferð réttarhaldanna gæti staðið fram í september. Hinir ákærðu neita sök.
Nicolás Taffarel, masajista de Diego Armando Maradona, dice que estuvo junto a él durante sus últimas dos semanas de vida.https://t.co/nZHd9HvE5A— NMás (@nmas) August 7, 2026
Nicolás Taffarel, masajista de Diego Armando Maradona, dice que estuvo junto a él durante sus últimas dos semanas de vida.https://t.co/nZHd9HvE5A