Fótbolti

Jorge Messi látinn

Aron Guðmundsson skrifar
Jorge Messi á góðri stundu eftir að sonur hans Lionel hafði orðið heimsmeistari með Argentínu
Jorge Messi á góðri stundu eftir að sonur hans Lionel hafði orðið heimsmeistari með Argentínu Vísir/Getty

Jorge Messi, faðir argentínsku knattspyrnustjörnunnar Lionel Messi er látinn, 68 ára að aldri, eftir langvinn veikindi. 

Greint er frá andlátinu í frétt á vef spænska miðilsins Marca en Jorge lést í gær á spítala í Rosario í Argentínu. 

Jorge Messi hafði glímt við langvinn veikindi en hann hafði mikil áhrif á son sinn Lionel Messi í gegnum hans knattspyrnuferil. 

Þegar að Messi var ungur að árum keyptur til spænska stórveldisins Barcelona fylgdi Jorge honum eftir á meðan að restin af fjölskyldunni hélt kyrru fyrir í Rosario. 

Hann átti seinna eftir að aðstoða son sinn mikið á hans atvinnumannaferli sem er einn sá glæstasti í sögu knattspyrnunnar. 

Argentína

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