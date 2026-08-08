Jorge Messi látinn

Jorge Messi, faðir argentínsku knattspyrnustjörnunnar Lionel Messi er látinn, 68 ára að aldri, eftir langvinn veikindi.
Greint er frá andlátinu í frétt á vef spænska miðilsins Marca en Jorge lést í gær á spítala í Rosario í Argentínu.
Jorge Messi hafði glímt við langvinn veikindi en hann hafði mikil áhrif á son sinn Lionel Messi í gegnum hans knattspyrnuferil.
Þegar að Messi var ungur að árum keyptur til spænska stórveldisins Barcelona fylgdi Jorge honum eftir á meðan að restin af fjölskyldunni hélt kyrru fyrir í Rosario.
Hann átti seinna eftir að aðstoða son sinn mikið á hans atvinnumannaferli sem er einn sá glæstasti í sögu knattspyrnunnar.