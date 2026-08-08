Gianni Infantino, forseti FIFA, hafnar fullyrðingum Daily Telegraph þess efnis að UEFA hafi greitt þöggunargreiðslu til meintrar ástkonu hans er Infantino starfaði hjá UEFA sem aðalritari. UEFA staðfestir að greiðsla hafi verið innt af hendi.
Daily Telegraph birti í gær frétt þar sem þessu var haldið fram en Infantino starfaði sem aðalritari UEFA frá árinu 2009 til 2016.
Infantino hefur sætt mikilli gagnrýni frá því að hann setti fram áætlun sína um að fá inn utanaðkomandi fjárfestingu inn í FIFA og þá hafa birst ásakanir um fjárkúgun og spillingu í hans garð. Þær hugmyndir féllu vægt til orða tekið í grýttan jarðveg og dró Infantino síðar í land.
Einhver knattspyrnusambönd hafa dregið til baka stuðning sinn við hann, önnur sett fram stuðningsyfirlýsingu en UEFA hefur lýst yfir vantrausti og hótað sniðgöngu í mótum á vegum FIFA.
Fullyrðingar Daily Telegraph um greiðslu UEFA til meintrar ástkonu Infantino birtast nú þegar að mikil ólga ríkir í kringum forsetann og hans störf.
Talsmaður Infantino segir í samtali við Daily Telegraph að forsetinn „þvertaki fyrir þessar ósönnu ásakanir.“
Samkvæmt frétt Daily Telegraph var um að ræða sex tölustafa greiðslu UEFA til meintrar ástkonu Infantino, sem er giftur maður, á þeim tíma sem hann starfaði á vegum UEFA.
UEFA hefur staðfest að umrædd greiðsla hafi verið innt af hendi til konu og að meðal annars hafi verið geitt fyrir meistaranám hennar.
Greiðslurnar hafi verið í samræmi við reglugerðir þess tíma en að síðan þá hafi regluverkið verið hert til muna.