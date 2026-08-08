Erlingur Agnarsson er mættur til FH í Kaplakrika frá Víkingi Reykjavík og mun spila með liðinu út yfirstandandi tímabil hið minnsta með möguleika á að gera skiptin varanleg í haust.
Frá þessu greina FH-ingar í færslu á samfélagsmiðlum en Erlingur er uppalinn Víkingur og hefur verið í Fossvoginum allan sinn feril en í litlu hlutverki á yfirstandandi tímabili.
Hann hefur alls leikið 328 meistaraflokksleiki fyrir Víkinga hér heima og skorað 52 mörk.
Á þessum tíma hjá félaginu hefur Erlingur í þrígang orðið Íslandsmeistari og fjórum sinum bikarmeistari.
„Erlingur mun klárlega styrkja okkur í þeirri baráttu sem fram undan er. Hann hefur sýnt það síðastliðin ár að hann er toppleikmaður í þessari deild og við erum mjög ánægðir að hann hafi gengið til liðs við okkur út tímabilið með möguleika á því að gera félagaskiptin varanleg í haust,“ lætur Davíð Þór Viðarsson, yfirmaður knattspyrnumála hjá FH hafa eftir sér.