Íslenski boltinn

Er­lingur Agnars í FH

Aron Guðmundsson skrifar
Erlingur Agnarsson á fleygiferð í leik með Víkingi Reykjavík
Erlingur Agnarsson á fleygiferð í leik með Víkingi Reykjavík Vísir/Diego

Erlingur Agnarsson er mættur til FH í Kaplakrika frá Víkingi Reykjavík og mun spila með liðinu út yfirstandandi tímabil hið minnsta með möguleika á að gera skiptin varanleg í haust. 

Frá þessu greina FH-ingar í færslu á samfélagsmiðlum en Erlingur er uppalinn Víkingur og hefur verið í Fossvoginum allan sinn feril en í litlu hlutverki á yfirstandandi tímabili. 

Hann hefur alls leikið 328 meistaraflokksleiki fyrir Víkinga hér heima og skorað 52 mörk. 

Á þessum tíma hjá félaginu hefur Erlingur í þrígang orðið Íslandsmeistari og fjórum sinum bikarmeistari. 

„Erlingur mun klárlega styrkja okkur í þeirri baráttu sem fram undan er. Hann hefur sýnt það síðastliðin ár að hann er toppleikmaður í þessari deild og við erum mjög ánægðir að hann hafi gengið til liðs við okkur út tímabilið með möguleika á því að gera félagaskiptin varanleg í haust,“ lætur Davíð Þór Viðarsson, yfirmaður knattspyrnumála hjá FH hafa eftir sér. 

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