Fótbolti

Haaland til­nefndur til tón­listar­verð­launa í Noregi

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Erling Braut Haaland sló í gegn bæði innan og utan vallar á meðan heimsmeistaramótinui stóð í sumar.
Erling Braut Haaland sló í gegn bæði innan og utan vallar á meðan heimsmeistaramótinui stóð í sumar. Getty/Buda Mendes

Erling Braut Haaland er ekki aðeins stærsta fótboltastjarnan í Noregi því hann er einnig að slá í gegn í tónlistinni.

Haaland og Kygo eru tilnefndir fyrir „lag ársins 2026“ á tónlistarverðlaununum Spellemannprisen fyrir endurhljóðblöndun á laginu „Kygo Jo“.

Þetta kemur fram hjá norskum fjölmiðlum eins og Verdens Gang og NRK.

Lagið var upphaflega samið í æfingabúðum U17 ára landsliðsins árið 2016 af Haaland, Erik Botheim og Erik Tobias Sandberg en sá síðastnefndi spilar með Skagamönnum í Bestu deildinni.

Lagið fór á topp vinsældalista í sumar þegar Kygo gaf það út í tengslum við heimsmeistaramótið í fótbolta.

Alls verða tólf lög tilnefnd sem „lag ársins“. Lagið með flesta hlustendur í hverjum mánuði er tilnefnt til verðlaunanna.

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