Erling Braut Haaland er ekki aðeins stærsta fótboltastjarnan í Noregi því hann er einnig að slá í gegn í tónlistinni.
Haaland og Kygo eru tilnefndir fyrir „lag ársins 2026“ á tónlistarverðlaununum Spellemannprisen fyrir endurhljóðblöndun á laginu „Kygo Jo“.
Þetta kemur fram hjá norskum fjölmiðlum eins og Verdens Gang og NRK.
Lagið var upphaflega samið í æfingabúðum U17 ára landsliðsins árið 2016 af Haaland, Erik Botheim og Erik Tobias Sandberg en sá síðastnefndi spilar með Skagamönnum í Bestu deildinni.
Lagið fór á topp vinsældalista í sumar þegar Kygo gaf það út í tengslum við heimsmeistaramótið í fótbolta.
Alls verða tólf lög tilnefnd sem „lag ársins“. Lagið með flesta hlustendur í hverjum mánuði er tilnefnt til verðlaunanna.