Emma Nicole Phillips var kona kvöldsins í uppgjöri nýliðanna en hún skoraði fernu í einum hálfleik þegar Grindavík/Njarðvík vann 4-2 sigur á ÍBV í fjórtándu umferð Bestu deildar kvenna.
Allison Patricia Clark kom ÍBV yfir í upphafi leiks en Emma Nicole svaraði með fjórum mörkum á rúmlega tuttugu mínútna kafla. Grindavík/Njarðvík var því 4-1 yfir í hálfleik en varamaðurinn Ágústa María Valtýsdóttir minnkaði muninn fyrir Eyjakonur í seinni hálfleik.
Grindavík/Njarðvík er nú aðeins tveimur stigum á eftir ÍBV sem er í fjórða sætinu eða sæti ofar.
Leikurinn fór fjörlega af stað og byrjuðu gestirnir frá Vestmannaeyjum betur og náðu forystu strax á 9. mínútu leiksins þegar Allison Clark lyfti boltanum yfir markmann Grindavík/Njarðvíkur og forysta ÍBV verðskulduð miðað við fyrstu mínútur leiksins.
Þetta mark virðist hafa kveikt eitthvað bál innra með Grindavík/Njarðvík því þær urðu mun grimmari og snéru stjórn leiksins sér í hag. Frábær pressa hátt á vellinum skilaði því að Emma Nicole Phillips náði að jafna leikinn á 17. mínútu með góðu skoti á vítateigslínunni. Þetta var ekki það síðasta sem átti efti að heyrast frá Emmu Nicole Phillips í þessum leik.
Fjórum mínútum síðar var Emma Nicole Phillips aftur á ferðinni fyrir Grindavík/Njarðvík en hún skilaði góðum bolta frá Ellie Coffield í netið og kom heimakonum sanngjarnt yfir í leiknum.
Það var svo á 30. mínútu leiksins þar sem Emma Nicole Phillips fullkomnaði svo þrennuna þegar hún var mætt á fjærstöng til þess að ýta boltanum yfir línuna eftir góðan undirbúning frá Hildi Katrín Snorradóttur sem sótti upp vinstri vænginn.
Emma Nicole Phillips var þó hvergi nærri hætt en hún bætti við sínu fjórða marki á 37. mínútu leiksins og var kominn með fernu á tuttugu mínútum fyrir Grindavík/Njarðvík þegar hún stangaði góða fyrirgjöf frá hægri kannt.
Jón Ólafur Daníelsson þjálfari ÍBV var búin að sjá nóg frá sínu liði og gerði fjórfalda skiptingu á 42. mínútu leiksins og var því bersýnilega gríðarlega ósáttur með sitt lið í fyrri hálfleiknum.
Meira var ekki skorað í fyrri hálfleik og Grindavík/Njarðvík fór með örugga 4-1 forystu inn í hálfleikinn.
ÍBV mætti með krafti út úr hálfleiknum og voru staðráðnar í að sýna sitt rétta andlit í seinni hálfleiknum. Eyjakonur minnkuðu muninn í 4-2 á 54. mínútu leiksins og var þar að verki varamaðurinn Ágústa María Valtýrsdóttir sem fékk boltann á teignum og náði góðum snúningi og skoti á mark.
Leikurinn var mjög baráttuglaður í seinni hálfleik og færðist smá hiti í leikana á tíðum en Grindavík/Njarðvík hélt út seinni hálfleikinn og fór að lokum með gríðarlega öflugan og sterkan 4-2 sigur af hólmi.
Fjórða mark Emmu Nicole Phillips í kvöld. Miðvörðurinn öflugi byrjaði upp á topp og heldur betur skilaði frammistöðu þar. Stangaði inn góðan bolta og það setti af stað fjórfalda breytingu hjá ÍBV í fyrri hálfleik.
Emma Nicole Phillips var óumdeilanlega stjarna þessa leiks. Ekki endilega vön því að spila frammi en skilaði sínu hlutverki frábærlega og skoraði fjögur mörk.
ÍBV liðið leit ekkert sérstaklega út á þessum 20 mínútna kafla í fyrri hálfleik og fá þær að vera ákveðnir skúrkar sem heild fyrir það.
Ekki gallalaus frammistaða og hallaði stundum á annað liðið í leiknum en heilt yfir þá var þetta ekkert frábært en fínt.
„Mér fannst við ömurlegar fyrstu tíu mínúturnar og eiginlega með því lélegra sem að ég hef séð lengi frá þessu liði en svo bara allt í einu hættu þær að vera ömurlegar og urðu bara geggjaðar og úr varð bara einhver besti hálftími sem að ég man eftir hjá þessu liði“ sagði Gylfi Tryggvason þjálfari Grindavík/Njarðvík eftir sigurinn í kvöld.
„Þær voru stórkostlegar og við eiginlega klárum þetta bara þá og í hálfleik þá bara flott“
„Seinni hálfleikurinn var bara ljótur og leiðinlegur. Ég veit ekki alveg hvort ég eigi að vera ánægður með það eða ekki þannig fílupúkinn sem ég er ákvað að vera ekki ánægur með hann, mér fannst þetta bara ekki gott“
„Mér fannst við ekki góðar í sextíu mínútur í dag en mér fannst við frábærar í þrjátíu og mjög gaman að sjá hversu góðar við getum verið. Ég er mjög ánægður heilt yfir með stelpurnar“ sagði Gylfi Tryggvason.
„Við mættum til leiks og hættum, þær mættu ekki en vöknuðu“ sagði Jón Ólafur Daníelsson þjálfari ÍBV eftir tapið í kvöld.
„Grátlegur kafli í fyrri hálfleik, ótrúlegar stöður sem að við náðum að fara afar illa með og ég var óhress og gerði fjórfalda skiptingu sem að svínvirkaði“
„Við létum svo sannarlega á okkur kveða náðum bara að koma inn einu marki en hundóánægður með stóran hluta úr fyrri hálfleik en ég get ekki verið annað en ánægður með hvernig þær svöruðu í seinni hálfleik“
Grindavík/Njarðvík tók yfir leikinn í fyrri hálfleik eftir flotta byrjun ÍBV og kláraði leikinn en hvað var það sem gerðist sem olli því?
„Einhverjir voru bara húðlatir og héldu að þeir kæmust upp með það en þeir leikmenn þekkja mig greinilega ekki nægilega vel því þú ert bara tekinn útaf ef þú nennir þessu ekki“
ÍBV gerði fjórfalda breytingu í fyrri hálfleik þegar stutt var í hálfleikinn en það stóð þó aldrei til að bíða fram að hálfleik.
„Nei alls ekki, ég ætlaði að gera hana fyrr en svo bara fór boltinn ekki útaf þannig við gátum ekki gert skiptinguna en hún átti að koma fimm mínútum fyrr“
„Enginn ástæða til þess að bíða með svona ef að frammistaðan er enginn að þá hefur þú ekkert að gera inni á vellinum“ sagði Jón Ólafur Daníelsson.