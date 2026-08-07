Táningur Manchester United fær 24 karata gullspjald

Undrabarnið JJ Gabriel hjá Manchester United hefur þegar skapað sér nafn og meðbyr á fótboltaferlinum þrátt fyrir að vera enn bara fimmtán ára gamall. Gott dæmi um það er að strákurinn hefur fengið safnspjald úr 24 karata gulli, nokkrum dögum eftir að hann lék sinn fyrsta óopinbera leik með aðalliði félagsins.
Þessi kornungi framherji, sem er talinn einn efnilegasti leikmaðurinn sem komið hefur úr unglingaakademíu United á síðustu árum, kom inn á í sigri félagsins á Atlético Madrid á undirbúningstímabilinu.
🚨 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: Manchester United wonderkid JJ Gabriel receives a one-of-a-kind 24-carat gold trading card.· Just days after making his unofficial senior debut, the 15-year-old was honored with an exclusive 24-carat gold Topps trading card celebrating his status as one of… pic.twitter.com/77CXxlhg7l— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) August 7, 2026
🚨 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: Manchester United wonderkid JJ Gabriel receives a one-of-a-kind 24-carat gold trading card.· Just days after making his unofficial senior debut, the 15-year-old was honored with an exclusive 24-carat gold Topps trading card celebrating his status as one of… pic.twitter.com/77CXxlhg7l
Leikurinn telst ekki sem opinber frumraun – en gerði hann að yngsta leikmanninum til að spila fyrir aðallið Manchester United í nokkrum leik.
Fótboltaspjald Gabriels, númerað 1 af 1, er hluti af nýju spjaldasafni ensku úrvalsdeildarinnar sem gefið var út á fimmtudaginn, en búist er við að spjald unga leikmannsins verði eitt eftirsóttasta nýliðakortið í safninu.
Í síðasta mánuði gaf fyrirtækið út spjald með mynd af kantmanni Barcelona, Lamine Yamal, sem barni þegar Lionel Messi baðaði hann, áður en þeir mættust í úrslitaleik heimsmeistaramótsins.
🚨 Manchester United teenager JJ Gabriel received a unique, one-of-a-kind trading card made from real 24-carat gold by Topps, celebrating his rising status shortly after making his unofficial senior debut for the club. pic.twitter.com/ZQnBlboTfp— THE SCORELINE (@THE_SCORELINE_X) August 7, 2026
🚨 Manchester United teenager JJ Gabriel received a unique, one-of-a-kind trading card made from real 24-carat gold by Topps, celebrating his rising status shortly after making his unofficial senior debut for the club. pic.twitter.com/ZQnBlboTfp
Á síðasta tímabili seldust fótboltaspjöld með ungum hæfileikamönnum fyrir háar upphæðir, að sögn framleiðandans, eins og það með táningnum Estêvão hjá Chelsea. Það má búast við því að margir vilji eignast þetta einstaka fótboltaspjald Gabriel sem er yngstur þeirra tuttugu leikmanna sem eru á gylltu fótboltaspjaldi í ár.
Á listanum eru líka sem dæmi Erling Haaland hjá Manchester City og Declan Rice hjá Arsenal, auk fyrrverandi framherja deildarinnar, Alan Shearer, og Harry Kane, sem spilar með Bayern München.