Enski boltinn

Táningur Manchester United fær 24 karata gullspjald

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
JJ Gabriel í leik með unglingaliði Manchester United en hann fær eflaust tækifæri með aðalliðinu á komandi leiktíð.
JJ Gabriel í leik með unglingaliði Manchester United en hann fær eflaust tækifæri með aðalliðinu á komandi leiktíð. Getty/James Gill

Undrabarnið JJ Gabriel hjá Manchester United hefur þegar skapað sér nafn og meðbyr á fótboltaferlinum þrátt fyrir að vera enn bara fimmtán ára gamall. Gott dæmi um það er að strákurinn hefur fengið safnspjald úr 24 karata gulli, nokkrum dögum eftir að hann lék sinn fyrsta óopinbera leik með aðalliði félagsins.

Þessi kornungi framherji, sem er talinn einn efnilegasti leikmaðurinn sem komið hefur úr unglingaakademíu United á síðustu árum, kom inn á í sigri félagsins á Atlético Madrid á undirbúningstímabilinu.

Leikurinn telst ekki sem opinber frumraun – en gerði hann að yngsta leikmanninum til að spila fyrir aðallið Manchester United í nokkrum leik.

Fótboltaspjald Gabriels, númerað 1 af 1, er hluti af nýju spjaldasafni ensku úrvalsdeildarinnar sem gefið var út á fimmtudaginn, en búist er við að spjald unga leikmannsins verði eitt eftirsóttasta nýliðakortið í safninu.

Í síðasta mánuði gaf fyrirtækið út spjald með mynd af kantmanni Barcelona, Lamine Yamal, sem barni þegar Lionel Messi baðaði hann, áður en þeir mættust í úrslitaleik heimsmeistaramótsins.

Á síðasta tímabili seldust fótboltaspjöld með ungum hæfileikamönnum fyrir háar upphæðir, að sögn framleiðandans, eins og það með táningnum Estêvão hjá Chelsea. Það má búast við því að margir vilji eignast þetta einstaka fótboltaspjald Gabriel sem er yngstur þeirra tuttugu leikmanna sem eru á gylltu fótboltaspjaldi í ár.

Á listanum eru líka sem dæmi Erling Haaland hjá Manchester City og Declan Rice hjá Arsenal, auk fyrrverandi framherja deildarinnar, Alan Shearer, og Harry Kane, sem spilar með Bayern München.

Enski boltinn Manchester United

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