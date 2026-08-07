Karen Hulda Hrafnsdóttir, leikmaður Þór/KA, skoraði sitt fyrsta mark í efstu deild í 2-0 sigri á Fram í 15. umferð Bestu deildar kvenna en leikið var á VÍS-vellinum á Akureyri.
Karen er aðeins 17 ára gömul og hefur spilað vel í miðvarðarstöðunni í sumar.
„Bara mjög vel, það er náttúrulega geggjað að skora fyrsta markið og já, hver sigur er mjög mikilvægur.“
Þú skorar þitt fyrsta mark í Bestu deildinni í kvöld en er þetta einnig fyrsta markið þitt í öllum meistaraflokksbolta?
„Já, ég held það, allavega í Bestu og það er mjög mikilvægt.“
Eftir nánari skoðun kom í ljós að Karen skoraði tvö mörk í 2. deild með Dalvík/Reyni á síðasta tímabili en markið í dag var vissulega hennar fyrsta í efstu deild.
Karen skoraði fyrsta mark leiksins og var fengin til að lýsa sinni upplifun af markinu.
„Þetta kemur náttúrulega úr aukaspyrnunni, svo fær Arna (Sif Ásgrímsdóttir) hann, svo man ég að ég var bara eitthvað með hann ógeðslega lengi og svo bara skoraði ég.“
Staðan var markalaus eftir bragðdaufan fyrri hálfleik en Þór/KA sýndi klærnar í þeim síðari.
„Bara við þurfum að vinna. Við vorum miklu ákveðnari í seinni hálfleik, komum bara allar og vorum tilbúnar í að vinna.“
Þór/KA hefur ekki tapað heimaleik síðan 30. maí sem eru þá fjórir leikir í röð og hefur liðið náð í betri úrslit eftir erfiða byrjun. Karen fór yfir hvað hefur breyst innan liðsins síðan þá.
„Við ákváðum gildi hjá okkur og mér finnst þau bara hafa hjálpað okkur mjög mikið. Hérna heima finnst mér það mest sjást og við erum bara mjög ákveðnar hérna heima finnst mér, bara með öllu fólkinu okkar og allt þetta.“
Undirritaður var forvitinn og vildi vita hver gildi liðsins væru sem setti Karen í erfiða stöðu. Hún andvarpaði áður en hún leitaði hjálpar liðsfélaga sinna sem fylgdust með viðtalinu.
„Hildur, gildin okkar? Nú man ég þau ekki,“ kallaði Karen og svörin komu þótt smá djúpt hefði verið á þeim: „Hjarta, gleði, traust, eitt í viðbót, barátta,“ sagði Karen og var þakklát hjálpinni sem barst og hló dátt með liðsfélögunum að viðtali loknu.