Liverpool fær miðvörð Barcelona á láni

Ronald Araujo er kominn til Liverpool á láni frá Barcelona og er honum ætlað að leysa meiðslavandræði liðsins í vörninni.
Þetta eru mjög óvænt tíðindi en félagsskiptaskúbbarinn Fabrizio Romano staðfesti fréttirnar í kvöld.
Liverpool hefur náð samkomulagi við Barcelona en Araujo er 27 ára og 191 sentímetra miðvörður frá Úrúgvæ.
Hann hefur verið hjá Barcelona undanfarin átta ár og skoraði 3 mörk í 24 leikjum þegar Barcelona varð spænskur meistari á síðasta tímabili.
🚨🚨💣 EXCLUSIVE: Liverpool agree loan deal to sign Ronald Araujo from Barcelona, HERE WE GO! 🇺🇾Verbal agreement club to club with Barça now approved by director Deco.New centre back for #LFC with a surprise bomba. pic.twitter.com/kK4GIifmff— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2026
🚨🚨💣 EXCLUSIVE: Liverpool agree loan deal to sign Ronald Araujo from Barcelona, HERE WE GO! 🇺🇾Verbal agreement club to club with Barça now approved by director Deco.New centre back for #LFC with a surprise bomba. pic.twitter.com/kK4GIifmff