Enski boltinn

Liverpool fær miðvörð Barcelona á láni

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Ronald Araujo var í HM-hópi Úrúgvæmanna í sumar.
Ronald Araujo var í HM-hópi Úrúgvæmanna í sumar. Getty/Ryan Pierse

Ronald Araujo er kominn til Liverpool á láni frá Barcelona og er honum ætlað að leysa meiðslavandræði liðsins í vörninni.

Þetta eru mjög óvænt tíðindi en félagsskiptaskúbbarinn Fabrizio Romano staðfesti fréttirnar í kvöld.

Liverpool hefur náð samkomulagi við Barcelona en Araujo er 27 ára og 191 sentímetra miðvörður frá Úrúgvæ.

Hann hefur verið hjá Barcelona undanfarin átta ár og skoraði 3 mörk í 24 leikjum þegar Barcelona varð spænskur meistari á síðasta tímabili.

Enski boltinn Liverpool FC

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið