Afturelding er komið á toppinn í Lengjudeild karla í fótbolta eftir öruggan sigur á Grindavík í kvöld.
Afturelding vann leikinn 4-1 og náði eins stigs forskoti á Þróttara. Fylkismenn áttu einnig möguleika á að taka toppsætið en töpuðu á sama tíma á móti Leikni.Afturelding er nú með 34 stig eftir 16 leiki, Þróttur er með 33 stig eftir 16 leiki og Fylkir er með 33 stig eftir 17 leiki.Bart Kooistra, Óðinn Bjarkason, Elmar Kári Enesson Cogic og Axel Óskar Andrésson komu Mosfellingum í 4-0 á fyrstu 32 mínútum leiksins en Rúnar Ingi Eysteinsson minnkaði muninn á 54. mínútu.Leiknir vann 3-0 heimasigur á nágrönnum sínum í Fylki en Birnir Breki Burknason kom þeim í 1-0 í fyrri hálfleiknum áður en Kári Steinn Hlífarsson og Daði Bærings Halldórsson bættu við mörkum á fyrstu tíu mínútum seinni hálfleiks.Leiknismenn náðu að enda fjögurra leikja taphrinu sína með þessum óvænta sigri og komust upp fyrir Vestra og hoppuðu upp í sjöunda sætið.