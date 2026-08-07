Valur í brekku: „Ýtum öllu sem er í gangi til hliðar“

„Þetta verður hörkuleikur. Þetta eru tvö lið að mætast sem eru ekki á stað sem þau vilja vera á. Það er einfaldlega staðreyndin. Þau eru þar,“ segir Matthías Guðmundsson, þjálfari kvennaliðs Vals í fótbolta, um leik kvöldsins við Víking í Bestu deild kvenna.
Það er sannarlega staðan að Valur og Víkingur eru á stað sem þau vilja ekki vera á. Bæði eru í fallsæti, Valur á botninum, og gerðu fáir ráð fyrir því að fallhætta blasti við liðunum tveimur áður en tímabilið hófst.
Hvernig metur Matthías stöðuna sem hans konur eru í?
„Þetta er krefjandi, þetta er verkefni. Við erum þarna og það er algjörlega í okkar höndum að breyta því og koma okkur á betri stað. Í dag tökumst við á við Víking og við þurfum að eiga mjög góðan leik til að vinna þær. Við getum alveg gert það,“ segir Matthías.
Víkingur hefur styrkt sig mjög á markaðnum. Telma Ívarsdóttir kom fyrir síðasta leik og þá hafa bæst við tvær í vikunni, ein frá Finnlandi og önnur frá Danmörku, sem gæti reynst Valskonum erfiðara fyrir að lesa í andstæðing kvöldsins.
„Þær fengu náttúrulega til liðs við sig Telmu, landsliðsmarkvörð, sem var sterk á móti Þrótti. Hún styrkir þær mikið og tvo bættu þær við tveimur leikmönnum. Ég get lítið tjáð mig um þá leikmenn og er fyrst og fremst að hugsa um okkur og mitt lið,“ segir Matthías og bætir við:
„Hvað við þurfum að bæta, hvað við þurfum að gera í kvöld til að eiga góða frammistöðu sem á þá eftir að skila sér í góðri niðurstöðu.“
Hvað þarf þá helst að laga og bæta til að frammistaðan og niðurstaðan verði góð í kvöld?
„Við þurfum að bæta að þegar illa bjátar á, þegar við fáum á okkur mark, eða andstæðingurinn á góðan kafla – við þurfum að standa það af okkur og láta það ekki slá okkur út af laginu. Síðustu tveir leikir á undan hafa verið með kafla, eins og gegn Fram þar sem er tíu mínútna kafli sem fer algjörlega með leikinn,“
„Þetta er spurning um einbeitingu og endalaust að berja trú í mannskapinn. Við erum með gott lið, erum mjög góðar í fótbolta. Það er bara að njóta þess að sýna hvað við erum góð og ýta til hliðar öllu sem er í gangi aðeins og komast út á völl og njóta þess að vera besta útgáfan af sjálfum þér,“ segir Matthías.
Leikur Vals og Víkings er klukkan 19:15 í kvöld og verður í beinni á Sýn Sport Ísland.
Klukkan 18:00 eru leikir Grindavík-Njarðvík á móti ÍBV og Þór/KA gegn Fram í beinni og Bestu mörkin gera umferðina upp að botnslagnum loknum, klukkan 21:20 á Sýn Sport Ísland.