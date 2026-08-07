Víkingar kaupa Hrannar Snæ frá Noregi

Hrannar Snær Magnússon er nýr leikmaður toppliðs Víkings í Bestu deild karla í fótbolta eftir að Íslandsmeistararnir keyptu hann frá norska félaginu Kristiansund.
Knattspyrnudeild Víkings segir frá því í kvöld að félagið hafi komist að samkomulagi um kaupverð fyrir Hrannar Snæ.
Hrannar skrifar undir fjögurra og hálfs árs samning, eða út árið 2030.
Hrannar hóf ferill sinn hjá KF í 3 deildinni en hefur einnig leikið hér á landi fyrir Selfoss og Aftureldingu.
Hann sló í gegn með Mosfellingum í Bestu deildinni í fyrrasumar og fór í framhaldinu út í atvinnumennsku til Kristiansund.
Víkingar eru að styrkja sóknarlínu sína eftir að hafa misst öfluga sóknarleikmenn í meiðsli á síðustu vikum.