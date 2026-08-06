Afríska knattspyrnusambandið, CAF, lýsti í kvöld yfir einróma stuðningi við Gianni Infantino, forseta FIFA, eftir stjórnarfund á fimmtudag. Þetta kom fram í fréttatilkynningu eftir fundinn.
Patrice Motsepe, forseti CAF, fagnar yfirlýsingu FIFA eftir neyðarfund á miðvikudag, bæði stuðningsyfirlýsingu stjórnarinnar við Infantino og afsökunarbeiðni vegna mistaka sem gerð voru í ferlinu í kringum áform um að selja hlut í mótum sambandsins til utanaðkomandi fjárfesta. Áformin hafa verið lögð á hilluna eftir hörð viðbrögð.
NEW | African confederation (Caf) backs Infantino: Its ExCo has “unanimously reconfirmed its support for FIFA President Gianni Infantino and thanked him for his support for African Football, over the years” & “unanimously endorses” his statement y’day https://t.co/rIBkGQ4t6r— Dan Roan (@danroan) August 6, 2026
NEW | African confederation (Caf) backs Infantino: Its ExCo has “unanimously reconfirmed its support for FIFA President Gianni Infantino and thanked him for his support for African Football, over the years” & “unanimously endorses” his statement y’day https://t.co/rIBkGQ4t6r
Evrópska knattspyrnusambandið hefur gert það ljóst að Infantino njóti ekki lengur trausts og telur UEFA að hann verði að segja af sér. CAF hefur komist að gagnstæðri niðurstöðu.
„Stjórn CAF ítrekaði einróma stuðning sinn við Infantino, forseta FIFA, og þakkaði honum fyrir stuðning hans við afríska knattspyrnu í gegnum árin. Infantino, aðalritarinn Mattias Grafström og stjórn FIFA fengu einnig þakkir fyrir að hafa skipulagt mjög vel heppnað heimsmeistaramót,“ segir í yfirlýsingunni.
Le comité exécutif de la CAF a annoncé avoir « réaffirmé à l'unanimité son soutien » au président de la FIFA, Gianni Infantino, très contesté après son projet de privatisation de la Coupe du monde. https://t.co/wrAQflnkVy pic.twitter.com/RySySGsGMT— L'Équipe (@lequipe) August 6, 2026
Le comité exécutif de la CAF a annoncé avoir « réaffirmé à l'unanimité son soutien » au président de la FIFA, Gianni Infantino, très contesté après son projet de privatisation de la Coupe du monde. https://t.co/wrAQflnkVy pic.twitter.com/RySySGsGMT