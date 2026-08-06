Fótbolti

Afríska knattspyrnusambandið styður Infantino ein­róma

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Forsetatíð Gianni Infantino gæti haldið áfram eftir stuðningsyfirlýsingu frá Afríku.
Forsetatíð Gianni Infantino gæti haldið áfram eftir stuðningsyfirlýsingu frá Afríku. Getty/Florencia Tan Jun

Afríska knattspyrnusambandið, CAF, lýsti í kvöld yfir einróma stuðningi við Gianni Infantino, forseta FIFA, eftir stjórnarfund á fimmtudag. Þetta kom fram í fréttatilkynningu eftir fundinn.

Patrice Motsepe, forseti CAF, fagnar yfirlýsingu FIFA eftir neyðarfund á miðvikudag, bæði stuðningsyfirlýsingu stjórnarinnar við Infantino og afsökunarbeiðni vegna mistaka sem gerð voru í ferlinu í kringum áform um að selja hlut í mótum sambandsins til utanaðkomandi fjárfesta. Áformin hafa verið lögð á hilluna eftir hörð viðbrögð.

Evrópska knattspyrnusambandið hefur gert það ljóst að Infantino njóti ekki lengur trausts og telur UEFA að hann verði að segja af sér. CAF hefur komist að gagnstæðri niðurstöðu.

„Stjórn CAF ítrekaði einróma stuðning sinn við Infantino, forseta FIFA, og þakkaði honum fyrir stuðning hans við afríska knattspyrnu í gegnum árin. Infantino, aðalritarinn Mattias Grafström og stjórn FIFA fengu einnig þakkir fyrir að hafa skipulagt mjög vel heppnað heimsmeistaramót,“ segir í yfirlýsingunni.

FIFA

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið