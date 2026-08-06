Miami Heat-goðsögnin Udonis Haslem hefur tilkynnt að hann sé orðinn minnihlutaeigandi í Ipswich Town.
Þrefaldi NBA-meistarinn greindi frá því í færslu á Instagram í kvöld að hann hafi orðið fjárfestir í september síðastliðnum. Haslem er þar með nýjasta stjarnan til að eiga hlut í Ipswich Town en þar á meðal er tónlistarmaðurinn Ed Sheeran.
Í færslu sinni skrifaði fyrrverandi körfuboltamaðurinn: „Körfubolti hefur verið líf mitt, en ég hef alltaf borið virðingu fyrir menningu og áhrifum fótboltans. Ég er stoltur af því að tilkynna að í september síðastliðnum varð ég minnihlutaeigandi í Ipswich Town Football Club,“ skrifaði Udonis Haslem.
„Þegar ég sá einkunnarorð félagsins, „Running Towards Adversity“ (að hlaupa í átt að mótlæti), vissi ég að þetta væri félag sem ég vildi vera hluti af. Það er eitthvað sem ég hef trúað á allan minn feril. Svo hitti ég fólkið á bak við félagið og þá varð ljóst að þetta voru meira en bara orð. Þetta er það sem þau eru. Það er eina tegundin af menningu sem ég vil vera í kringum,“ skrifaði Haslem.
„Ég er spenntur fyrir því að styðja við það sem er verið að byggja upp hjá Ipswich, bæði innan og utan vallar. Frá Miami til Portman Road. Frá NBA í ensku úrvalsdeildina. Áfram, Blues!“ skrifaði Haslem.
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A post shared by Udonis Haslem (@ud40)