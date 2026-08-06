Barcelona hefur blandað sér í baráttuna um spænska miðjumanninn Rodri, sem hafði hingað til verið orðaður við skipti til Real Madrid.
The Athletic greinir frá því að Börsungar séu að íhuga tilboð til Manchester City en Rodri á eitt ár eftir af samningi sínum við enska félagið.
Rodri ætti að smella ágætlega inn í lið Barcelona en þar finnur hann fyrir átta liðsfélaga sína úr nýkrýndu heimsmeistaraliði Spánar: Joan Garcia, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gavi, Dani Olmo, Pedri, Ferran Torres og Lamine Yamal.
Barcelona hefur þörf á miðjumanni eftir meiðsli Frenkie De Jong. Hollendingurinn sleit nýlega liðband í hnénu og verður lengi frá.
Áður hefði verið greint frá áhuga Real Madrid og engin breyting hefur orðið þar á. Það stefnir því í baráttu milli risanna tveggja um Rodri, sem hefur sjálft sagst spenntur fyrir því að snúa aftur til Spánar.
Rodri stendur á þrítugu og hefur verið einn besti miðjumaður heims um árabil. Hann var valinn besti leikmaður HM þegar Spánn varð heimsmeistari í sumar. Rodri var einnig besti leikmaður EM þegar Spánn varð Evrópumeistari árið 2024. Sama ár vann hann kjörið um Gullboltann (Ballon d‘Or).
Hann kom til City árið 2019 frá Atlético Madrid og hefur unnið ensku úrvalsdeildina fjórum sinnum, FA bikarinn tvisvar, deildabikarinn þrisvar og Meistaradeildina einu sinni, eftir að hafa skorað sigurmarkið í úrslitaleiknum árið 2023.