Tvær íranskar fótboltakonur sem stungu af þegar íranska landsliðið keppti á Asíumeistaramótinu í Ástralíu í mars hafa nú fengið ástralskan ríkisborgararétt.
Fatemeh Pasandideh og Atefeh Ramezanisadeh voru í hópi sjö leikmanna sem báðu um vernd í Ástralíu eftir að hafa neitað að syngja íranska þjóðsönginn í leik á Asíumeistaramótinu. Þetta gerðist skömmu eftir að óeirðirnar í Íran brutust út.
Leikmennirnir voru stimplaðir svikarar heima fyrir í Íran og því ákváðu tvær þeirra að ferðast ekki heim með restinni af liðinu. Á miðvikudaginn fengu þær báðar ríkisborgararétt í Ástralíu. Tony Burke innanríkisráðherra sá um afhendinguna.
Two Iranian women footballers granted Australian citizenship after anthem protest——Two former Iranian women footballers said Thursday they were “proud” after receiving Australian citizenship.Fatemeh Pasandideh and Atefeh Ramezanisadeh were among seven members of Iran’s… pic.twitter.com/mC0tFdHvLF— The Cradle (@TheCradleMedia) August 6, 2026
Two Iranian women footballers granted Australian citizenship after anthem protest——Two former Iranian women footballers said Thursday they were “proud” after receiving Australian citizenship.Fatemeh Pasandideh and Atefeh Ramezanisadeh were among seven members of Iran’s… pic.twitter.com/mC0tFdHvLF
„Þetta er sannarlega sérstakur dagur fyrir mig. Ég er ótrúlega glöð yfir því að verða Ástrali,“ sagði Ramezanisadeh.
Í fyrstu höfðu sjö manns, sex leikmenn og einn úr starfsliðinu, ákveðið að sækja um hæli í Ástralíu en síðan skiptu fimm þeirra um skoðun og fóru með liðinu til Íran. Aðeins Pasandideh og Ramezanisadeh urðu eftir.
Mannréttindasamtök hafa sakað stjórnvöld í Íran um að þrýsta á þær að skipta um skoðun með hótunum gegn ættingjum þeirra í Íran. Írönsk yfirvöld hafa aftur á móti sakað Ástralíu um að þrýsta á fótboltakonurnar að gerast liðhlaupar.
Í lok mars ákvað Ástralía að setja á tímabundið komubann fyrir Írani vegna hættu á að þeir myndu ekki snúa aftur heim.
"I feel proud and deeply grateful to become an Australian citizen," footballer Atefeh Ramezanisadeh saidRead in full: https://t.co/bLWS3wRdoX pic.twitter.com/xxaMQMCXUT— The Independent (@Independent) August 6, 2026
"I feel proud and deeply grateful to become an Australian citizen," footballer Atefeh Ramezanisadeh saidRead in full: https://t.co/bLWS3wRdoX pic.twitter.com/xxaMQMCXUT