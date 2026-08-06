Fótbolti

Írönsku fót­bolta­konurnar fengu ástralskan ríkis­borgararétt

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Mál írönsku fótboltakvennanna vakti mikla athygli í mars en aðeins tvær þeirra urðu að lokum eftir í Ástralíu.
Mál írönsku fótboltakvennanna vakti mikla athygli í mars en aðeins tvær þeirra urðu að lokum eftir í Ástralíu. Getty/Albert Perez

Tvær íranskar fótboltakonur sem stungu af þegar íranska landsliðið keppti á Asíumeistaramótinu í Ástralíu í mars hafa nú fengið ástralskan ríkisborgararétt.

Fatemeh Pasandideh og Atefeh Ramezanisadeh voru í hópi sjö leikmanna sem báðu um vernd í Ástralíu eftir að hafa neitað að syngja íranska þjóðsönginn í leik á Asíumeistaramótinu. Þetta gerðist skömmu eftir að óeirðirnar í Íran brutust út.

Leikmennirnir voru stimplaðir svikarar heima fyrir í Íran og því ákváðu tvær þeirra að ferðast ekki heim með restinni af liðinu. Á miðvikudaginn fengu þær báðar ríkisborgararétt í Ástralíu. Tony Burke innanríkisráðherra sá um afhendinguna.

„Þetta er sannarlega sérstakur dagur fyrir mig. Ég er ótrúlega glöð yfir því að verða Ástrali,“ sagði Ramezanisadeh.

Í fyrstu höfðu sjö manns, sex leikmenn og einn úr starfsliðinu, ákveðið að sækja um hæli í Ástralíu en síðan skiptu fimm þeirra um skoðun og fóru með liðinu til Íran. Aðeins Pasandideh og Ramezanisadeh urðu eftir.

Mannréttindasamtök hafa sakað stjórnvöld í Íran um að þrýsta á þær að skipta um skoðun með hótunum gegn ættingjum þeirra í Íran. Írönsk yfirvöld hafa aftur á móti sakað Ástralíu um að þrýsta á fótboltakonurnar að gerast liðhlaupar.

Í lok mars ákvað Ástralía að setja á tímabundið komubann fyrir Írani vegna hættu á að þeir myndu ekki snúa aftur heim.

Íran Mótmælaalda í Íran Ástralía

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