Samningur í höfn hjá Vinicius Junior og Real Madrid

Skriður komst á samningaviðræður Real Madrid og fulltrúa Vinícius Júnior á ný þegar spænska félagið lagði fram nýtt og endurbætt tilboð og nú er sex ára samningur í höfn samkvæmt helstu fótboltaskúbburum heims.
Vangaveltur um framtíð brasilíska landsliðsmannsins höfðu aukist undanfarnar vikur en núverandi samningur hans átti að renna út í júní 2027.
David Ornstein og Fabrizio Romano staðfestu báðir að samningar séu nú í höfn og nýr samningur gildi til 2032 en þá verður Brasilíumaðurinn orðinn 32 ára gamall.
🚨 Real Madrid reach agreement with Vinicius Junior to sign new contract. #RMFC raised offer after 18 months of talks failed to produce breakthrough & now set to confirm extension. 26yo was open to #AFC move if no renewal. W/ @MarioCortegana @TheAthleticFC https://t.co/6zqrozWyEk— David Ornstein (@David_Ornstein) August 6, 2026
🚨 Real Madrid reach agreement with Vinicius Junior to sign new contract. #RMFC raised offer after 18 months of talks failed to produce breakthrough & now set to confirm extension. 26yo was open to #AFC move if no renewal. W/ @MarioCortegana @TheAthleticFC https://t.co/6zqrozWyEk
Arsenal hafði verið mikið nefnt sem hugsanlegur áfangastaður Brasilíumannsins en flestir voru á því að umboðsmaður Vinicius hefði notað Arsenal til að koma viðræðum Vinicius og Real Madrid aftur af stað. Það virðist líka hafa verið raunin.
Fundur fór fram á miðvikudag þar sem framkvæmdastjóri Madrid, José Ángel Sánchez, yfirnjósnari félagsins, Juni Calafat, umboðsmaður Vinícius, Frederico Pena, og ráðgjafi leikmannsins, Tata Soares, voru viðstaddir.
🚨⚪️ Story confirmed: Vinicius Jr new six year contract at Real Madrid, set to be signed and announced soon. 🇧🇷Vini always wanted to stay at Real Madrid, Florentino Pérex always considered Vini as key part of the project.José Mourinho also heavily involved. 🔐 pic.twitter.com/i6konuq8Z5— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 6, 2026
🚨⚪️ Story confirmed: Vinicius Jr new six year contract at Real Madrid, set to be signed and announced soon. 🇧🇷Vini always wanted to stay at Real Madrid, Florentino Pérex always considered Vini as key part of the project.José Mourinho also heavily involved. 🔐 pic.twitter.com/i6konuq8Z5
ESPN sagði frá því að Real Madrid hefði boðið nýtt tilboð að andvirði um 22 milljóna evra á ári á þessum fundi eða meira en þriggja milljarða íslenskra króna en á miðvikudag hækkaði Real Madrid tilboð sitt aftur án þess að staðfesta nýjustu upphæðina.
Á mánudag sneri Vinícius aftur til æfinga hjá Real Madrid eftir frí í kjölfar HM og nýr samningur verður væntanlega tilkynntur með viðhöfn á næstu dögum.
Fyrri tilboð höfðu verið langt undir kröfum leikmannsins sem námu um 30 milljónum evra á ári eða 3,2 milljörðum króna.
Vinícius þénar nú um 17,5 milljónir evra á ári og samningaviðræður um endurnýjun höfðu staðið í stað í marga mánuði fyrir fundinn á miðvikudag.