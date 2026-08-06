Fótbolti

Samningur í höfn hjá Vinicius Junior og Real Madrid

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Viðræður Real Madrid og Vinicius Junior voru strandaðar en eftir fréttir af áhuga Arsenal voru menn frekar fljótir að ná saman.
Viðræður Real Madrid og Vinicius Junior voru strandaðar en eftir fréttir af áhuga Arsenal voru menn frekar fljótir að ná saman. AP/Manu Fernandez

Skriður komst á samningaviðræður Real Madrid og fulltrúa Vinícius Júnior á ný þegar spænska félagið lagði fram nýtt og endurbætt tilboð og nú er sex ára samningur í höfn samkvæmt helstu fótboltaskúbburum heims.

Vangaveltur um framtíð brasilíska landsliðsmannsins höfðu aukist undanfarnar vikur en núverandi samningur hans átti að renna út í júní 2027.

David Ornstein og Fabrizio Romano staðfestu báðir að samningar séu nú í höfn og nýr samningur gildi til 2032 en þá verður Brasilíumaðurinn orðinn 32 ára gamall.

Arsenal hafði verið mikið nefnt sem hugsanlegur áfangastaður Brasilíumannsins en flestir voru á því að umboðsmaður Vinicius hefði notað Arsenal til að koma viðræðum Vinicius og Real Madrid aftur af stað. Það virðist líka hafa verið raunin.

Fundur fór fram á miðvikudag þar sem framkvæmdastjóri Madrid, José Ángel Sánchez, yfirnjósnari félagsins, Juni Calafat, umboðsmaður Vinícius, Frederico Pena, og ráðgjafi leikmannsins, Tata Soares, voru viðstaddir.

ESPN sagði frá því að Real Madrid hefði boðið nýtt tilboð að andvirði um 22 milljóna evra á ári á þessum fundi eða meira en þriggja milljarða íslenskra króna en á miðvikudag hækkaði Real Madrid tilboð sitt aftur án þess að staðfesta nýjustu upphæðina.

Á mánudag sneri Vinícius aftur til æfinga hjá Real Madrid eftir frí í kjölfar HM og nýr samningur verður væntanlega tilkynntur með viðhöfn á næstu dögum.

Fyrri tilboð höfðu verið langt undir kröfum leikmannsins sem námu um 30 milljónum evra á ári eða 3,2 milljörðum króna.

Vinícius þénar nú um 17,5 milljónir evra á ári og samningaviðræður um endurnýjun höfðu staðið í stað í marga mánuði fyrir fundinn á miðvikudag.

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