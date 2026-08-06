Evrópska knattspyrnusambandið (UEFA) segir FIFA ekki hafa mætt skilyrðum sínum sem kæmu í veg fyrir sniðgöngu aðildarþjóða UEFA á mótum á vegum FIFA. Vantraust á hendur Gianni Infantino, forseta FIFA, standi.
Gianni Infantino, forseti FIFA, neitar að segja af sér. Eftir neyðarfund í gærkvöld kom hann bæði með afsökunarbeiðni til FIFA-ráðsins og hótun í garð gagnrýnenda sambandsins.
Á téðum neyðarfundi lýsti leiðtogahópur FIFA yfir fullum stuðningi sínum við Infantino í embætti forseta FIFA.
Infantino hefur verið í eldlínunni undanfarna viku, eða síðan áætlanir hans um utanaðkomandi fjárfestingar í FIFA voru gerðar opinberar. Plönin voru sett á ís eftir mikla mótspyrnu frá fótboltaheiminum.
Á sama tíma hafa ásakanir um fjárkúgun og spillingu á hendur Infantino skotið upp kollinum.
UEFA hefur lýst yfir vantrausti á Infantino og hótað sniðgöngu aðildarþjóða sinna í keppnum á vegum FIFA.
Það að Infantino hafi fallið frá áætlunum sínum og komið með afsökunarbeiðni breyti engu. Það kemur skýrt fram í yfirlýsingu sem UEFA sendi frá sér í dag.
Að öllu óbreyttu gætum við séð sniðgöngu aðildarþjóða UEFA á móti á vegum FIFA strax í næsta mánuði þegar að heimsmeistaramót undir 20 ára kvennalandsliða í Póllandi fer fram.