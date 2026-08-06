FIFA skuldar keppnisborgum á HM mörg hundruð milljónir

Borgirnar í Bandaríkjunum sem hýstu leiki á heimsmeistaramótinu í fótbolta í sumar bíða enn eftir greiðslum frá FIFA.
Heimsmeistaramótið 2026 fór fram í Kanada, Mexíkó og Bandaríkjunum. Leikið var í tveimur borgum í Kanada, þremur í Mexíkó og ellefu í Bandaríkjunum. Allir leikirnir frá átta liða úrslitum fóru fram í bandarískum borgum.
The Athletic greinir frá því að FIFA hafi lofað bandarísku keppnisborgunum einni milljón Bandaríkjadala hverri til að efla fótboltann í borgunum og styrkja innviði. FIFA greiddi keppnisborgunum á heimsmeistaramóti félagsliða í fyrra einnig eina milljón Bandaríkjadala hverri. Ein milljón Bandaríkjadala samsvarar rúmlega 123 milljónum íslenskra króna.
Keppnisborgirnar á HM spurðu hvort þær fengju sömu greiðslur frá FIFA og því var lofað samkvæmt heimildum The Athletic. Það var þó aldrei gefið opinberlega út.
Greiðslurnar fyrir HM 2026 hafa hins vegar ekki enn borist og keppnisborgirnar er farið að lengja eftir þeim.
Bandarísku keppnisborgirnar á HM voru Seattle, San Francisco, Los Angeles, Dallas, Houston, Kansas City, Atlanta, Philadelphia, New York/New Jersey, Miami og Boston.
Hart er sótt að FIFA og forseta sambandsins, Gianni Infantino, þessa dagana vegna misheppnaðrar tilraunar hans til að selja hlut í mótum FIFA til utanaðkomandi fjárfesta.
Infantino og lykilstarfsmenn FIFA ræddu saman á neyðarfundi í Marokkó í gær. Í yfirlýsingu sem barst eftir fundinn bað Infantino leiðtogahóp FIFA afsökunar. Hópurinn lýsti hins vegar yfir fullum stuðningi við forsetann.
Infantino hefur verið forseti FIFA síðan 2016. Hann tók við af Sepp Blatter sem hefur verið ófeiminn við að gagnrýna eftirmann sinn undanfarna daga.
Kosið verður um forseta FIFA á næsta ársþingi sambandsins, í Marokkó í mars 2027. Þeir sem ætla að bjóða sig fram verða að gera það fyrir 18. nóvember næstkomandi. Enn hefur enginn boðið sig fram gegn Infantino.
Gianni Infantino, forseti FIFA, er að berjast fyrir því að halda starfi sínu og virðist nú beita alls konar aðferðum til að tryggja sér áframhaldandi stuðning hjá knattspyrnusamböndum heimsins.
Knattspyrnugoðsögnin Luis Figo hefur greint frá því að Gianni Infantino, forseti FIFA, „verði að fara“. Þrýstingur eykst á forseta FIFA í skugga neyðarfundar sem hann hefur kallað til í dag.
Gianni Infantino forseti FIFA hefur kallað alla æðstu ráðamenn sambandsins á neyðarfund í Marokkó á morgun.
Ali Bin Al Hussein, prins og forseti knattspyrnusambands Jórdaníu, tekur Gianni Infantino, forseta FIFA, fyrir í langri ræðu sem hann ritar opinberlega. Hann segir FIFA eiga ógreiddar skuldir og sakar Infantino um fjárkúgun fyrir stuðning.
Ýmsir hafa undrað sig á þögn Arsénes Wenger, yfirmanns alþjóðlegrar fótboltaþróunar hjá FIFA, síðustu daga. Hann hefur nú loks tjáð sig um umdeildar fyrirætlanir Giannis Infantino, forseta FIFA, og segist ekkert hafa komið að þeim né vitað af þeim.
Alþjóðaknattspyrnusambandið, FIFA, þvertekur fyrir að forseti þess, Gianni Infantino, hafi hringt í Donald Trump Bandaríkjaforseta eða aðra í ríkisstjórn hans til að biðja um aðstoð.
Knattspyrnusambönd Wales og Svíþjóðar hafa riðið á vaðið með því að draga formlega stuðning sinn við forseta FIFA til baka en forsetinn umdeildi vill nú að sjálfur Bandaríkjaforseti komi sér til bjargar.
Enska knattspyrnusambandið dregur til baka stuðning sinn við endurkjör Gianni Infantino sem forseta FIFA, samkvæmt enskum miðlum.
Framtíð Gianni Infantino sem forseta Alþjóðaknattspyrnusambandsins er í miklu uppnámi en margir af forsprökkum í alþjóðlegum fótbolta vilja að hann yfirgefi forsetastólinn.