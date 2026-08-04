Útsýnispallurinn talinn öruggur þrátt fyrir sprungur

Bæjarstjóri Bolungarvíkurkaupstaðar segir útsýnispall á Bolafjalli alveg öruggan þrátt fyrir að sprungur séu í glerveggjum þess. Til stendur að bæta veginn upp fjallið en alvarlegt slys varð þar fyrir um viku.
„Bolungarvíkurkaupstaður tók við veghaldi upp á Bolafjall núna í mars og var í framhaldinu unnin verkáætlun sem gerir ráð fyrir að bæta öryggi upp á Bolafjall og halda veginum við og það er það sem við munum gera,“ segir Jóhanna Ósk Halldórsdóttir, nýr bæjarstjóri Bolungarvíkurkaupstaðar.
Til stendur að breikka veginn en núna er verið að hefla hann og bæta við útskotum. Vegrið verður sett upp á næsta ári.
„Honum er vel haldið við og þetta er náttúrulega malarvegur. Þarna þarf að keyra miðað við aðstæður en vegurinn sjálfur er ekki hættulegur ef maður keyrir með gát.“
Umferðarslys varð á veginum fyrir um viku þegar bíll valt niður og rúllaði í marga hringi niður fjallshlíðina. Kona sem var undir stýri slapp með minni háttar áverka en talið er að bíllinn hafi oltið tvö til þrjú hundruð metra.
„Vegurinn hefur verið þarna síðan 1985 skilst mér. Það hafa ekki orðið nein stórslys á veginum að mér vitandi. Slysið sem varð á fjallinu um daginn má náttúrulega rekja til glæfraaksturs,“ segir Jóhanna.
Umferð um veginn hefur aukist töluvert en Jóhanna telur að það sem af er sumri hafi tíu þúsund manns farið um veginn, bæði á einkabílum og í smárútum. Það hefur vakið athygli þeirra sem ferðast upp á fjallið að nokkrar glerplötur á pallinum virðast hafa sprungið.
„Þetta er fyrst og fremst ljótt. Þetta er ekki eitthvað sem fólk á að hræðast því að þarna eru tvö öryggisgler. Sprungurnar eru í glerinu sem snýr inn að pallinum og pallurinn er byggður samkvæmt ströngustu öryggiskröfum. Hann er gerður til að þola mjög mikinn þunga en líka mjög mikið veðurálag,“ segir Jóhanna.
Sprungurnar komi ekki af manngerðu álagi heldur þar sem gríðarmikill snjór safnist þar saman á veturna. Nú þegar er búið að panta gler en þar sem festingar þess eru utan á pallinum er hægara sagt en gert að skipta um gler.
„Þannig að það er ekki hlaupið að því að skipta um það en það verður skipt um það og það var stefnan að gera það núna fyrir almyrkvann.“
Búist er við að töluverður fjöldi verði á Vestfjörðum yfir almyrkvann og verður veginum um Bolafjall lokað á meðan. Þess í stað verður hægt að panta ferð með rútu upp á fjallið fyrir almyrkvann.
„Það er bara af öryggissjónarmiðum af því við vitum ekki alveg hvað við eigum von á stórum hópi.“