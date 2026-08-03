Ekkert heyrt frá fjölskyldunni frá því að hún flaug til Íslands í síðustu viku Freyja Þórisdóttir skrifar 3. ágúst 2026 21:52 Fjölskyldumeðlimir þeirra Estefaníu, Jeovvany og Elisabeth hafa reynt að hringja í þau síðustu daga en án árangurs. Aðsend Fjölskyldumeðlimir þriggja kólumbískra ferðalanga hafa ekkert heyrt frá þeim í rétt um viku en þau höfðu verið á ferðalagi um Evrópu þegar þau lentu á Íslandi þriðjudaginn 28. júlí. Lögreglan á Suðurnesjum veit hvar þau eru niðurkomin. Þetta staðfestir Jón Halldór Sigurðsson, aðstoðaryfirlögregluþjónn hjá rannsóknardeild lögreglunnar á Suðurnesjum, en hann greinir frá því að þau séu í öruggum höndum. Samband hafi verið haft við fjölskyldu þeirra úti í Kólumbíu og þau verið látin vita. Í tilkynningu frá fjölskyldumeðlimum þeirra sem barst fréttastofunni kemur fram að þau sem um ræðir séu hin 34 ára Estefanía Arboleda Herrera, hinn 54 ára gamli Jeovvany Martínez Quinchía og eiginkona hans Elisabeth Martínez Quinchia sem er 57 ára gömul. Þau áttu bókaða gistingu á Center Hotels Plaza í Reykjavík og voru við það að leggja af stað þangað frá Keflavíkurflugvelli síðast þegar frænka þeirra talaði við þau. Skiluðu sér ekki á hótelið Þau eru frá Medellín í Kólumbíu en fjölskylda þeirra segir í tilkynningu frá því að síðustu daga hafi virst sem slökkt væri á farsímum þeirra, sem þyki mjög óvanalegt. Þau hafi sem fyrr segir átt bókaða hótelgistingu í Reykjavík en ekki skilað sér þangað. Þau Jeovvany Martínez Quinchía, 54 ára, og Elisabeth Martínez Quinchía, 57 ára, höfðu síðast samband við fjölskyldu þriðjudaginn 28. júlí.Aðsend Í Facebook-hópnum Latinos en Islandia hafa fjölskyldumeðlimir ferðafólksins birt færslur reglulega síðustu daga en nú væri liðin tæp vika frá því að heyrðist frá þeim síðast. Málið er ekki komið inn á borð rannsóknardeildar lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu, þetta staðfestir E. Agnes Eide Kristínardóttir yfirlögregluþjónn í samtali við blaðamann Vísis. Það er sem fyrr segir í umsjón lögreglunnar á Suðurnesjum að svo stöddu. Af ummælum undir Facebook-færslunum að dæma ætluðu ferðalangarnir einungis að dvelja á Íslandi í um tvo sólarhringa, því næst færu þau aftur til Spánar. Ertu með ábendingu varðandi þetta mál? Sendu okkur fréttaskot hérna. Fréttin var uppfærð klukkan 22:51 eftir að nýjast upplýsingar bárust frá Lögreglunni á Suðurnesjum. Ferðalög Lögreglumál Keflavíkurflugvöllur Mest lesið Annar árekstur á sama vegkafla og einn fluttur með sjúkrabíl Innlent Lögreglan lýsti eftir manni en hann er fundinn Innlent Uppgefinn einyrki við Hverfisgötu kveður Innlent Þrjú börn látin eftir drónaárás á baðströnd Erlent Harður árekstur á Norðvesturlandi tilkominn vegna framúraksturs Innlent Ekkert heyrt frá fjölskyldunni frá því að hún flaug til Íslands í síðustu viku Innlent Bolafjallsvegi verður lokað 12. ágúst Innlent Skotvopnin reyndust leikfangabyssur Innlent Vopnin reyndust vera „nákvæmar eftirlíkingar“ Innlent Sparkað í lögreglumann og sjúkraflutningamaður sleginn Innlent Fleiri fréttir Ekkert heyrt frá fjölskyldunni frá því að hún flaug til Íslands í síðustu viku Uppgefinn einyrki við Hverfisgötu kveður Lögreglan lýsti eftir manni en hann er fundinn Annar árekstur á sama vegkafla og einn fluttur með sjúkrabíl Harður árekstur á Norðvesturlandi tilkominn vegna framúraksturs Einn þeirra handteknu sautján ára Skoða stækkun á öryggismyndavélaneti Sparkað í lögreglumann og sjúkraflutningamaður sleginn Vopnin reyndust vera „nákvæmar eftirlíkingar“ Einn handtekinn vegna grófrar líkamsárásar Grunaður um að hafa ráðist á dyraverði Bolafjallsvegi verður lokað 12. ágúst Skotvopnin reyndust leikfangabyssur Meirihluti hlynntur samfélagsmiðlabanni unglinga Knapi datt af baki Miðaði byssu á annan mann Tveir lagðir við gangstéttina Enn brotist inn í miðbænum „Þetta voru þrjátíu til sextíu sekúndur og allt húsið var að brenna“ Fundu byssur í bílum og handtóku fimm Greinir á við kjósendur sína Maður á sjötugsaldri kýldi konu til blóðs í miðbænum Þrír handteknir eftir átök í heimahúsi Sexan millilendir aftur í Reykjavík Siggi stormur sár en dregur ekki í land Sveitarstjóri hefur miklar áhyggjur af ástandi Vestfjarðavegar Grunaður um sölu fíkniefna á Þjóðhátíð Efnahags- og Evrópumál, hvalveiðar og laxeldi á landi á Sprengisandi Handtóku níu og nutu liðsinnis sérsveitar vegna staks eggvopns Sárt að geta ekki sagt ömmu sinni frá sakleysi sínu Sjá meira