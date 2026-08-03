Innlent

Ekkert heyrt frá fjöl­skyldunni frá því að hún flaug til Ís­lands í síðustu viku

Freyja Þórisdóttir skrifar
Fjölskyldumeðlimir þeirra Estefaníu, Jeovvany og Elisabeth hafa reynt að hringja í þau síðustu daga en án árangurs.
Fjölskyldumeðlimir þeirra Estefaníu, Jeovvany og Elisabeth hafa reynt að hringja í þau síðustu daga en án árangurs. Aðsend

Fjölskyldumeðlimir þriggja kólumbískra ferðalanga hafa ekkert heyrt frá þeim í rétt um viku en þau höfðu verið á ferðalagi um Evrópu þegar þau lentu á Íslandi þriðjudaginn 28. júlí. Lögreglan á Suðurnesjum veit hvar þau eru niðurkomin.

Þetta staðfestir Jón Halldór Sigurðsson, aðstoðaryfirlögregluþjónn hjá rannsóknardeild lögreglunnar á Suðurnesjum, en hann greinir frá því að þau séu í öruggum höndum. Samband hafi verið haft við fjölskyldu þeirra úti í Kólumbíu og þau verið látin vita.

Í tilkynningu frá fjölskyldumeðlimum þeirra sem barst fréttastofunni kemur fram að þau sem um ræðir séu hin 34 ára Estefanía Arboleda Herrera, hinn 54 ára gamli Jeovvany Martínez Quinchía og eiginkona hans Elisabeth Martínez Quinchia sem er 57 ára gömul.

Þau áttu bókaða gistingu á Center Hotels Plaza í Reykjavík og voru við það að leggja af stað þangað frá Keflavíkurflugvelli síðast þegar frænka þeirra talaði við þau.

Skiluðu sér ekki á hótelið

Þau eru frá Medellín í Kólumbíu en fjölskylda þeirra segir í tilkynningu frá því að síðustu daga hafi virst sem slökkt væri á farsímum þeirra, sem þyki mjög óvanalegt. Þau hafi sem fyrr segir átt bókaða hótelgistingu í Reykjavík en ekki skilað sér þangað.

Þau Jeovvany Martínez Quinchía, 54 ára, og Elisabeth Martínez Quinchía, 57 ára, höfðu síðast samband við fjölskyldu þriðjudaginn 28. júlí.Aðsend

Í Facebook-hópnum Latinos en Islandia hafa fjölskyldumeðlimir ferðafólksins birt færslur reglulega síðustu daga en nú væri liðin tæp vika frá því að heyrðist frá þeim síðast. 

Málið er ekki komið inn á borð rannsóknardeildar lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu, þetta staðfestir E. Agnes Eide Kristínardóttir yfirlögregluþjónn í samtali við blaðamann Vísis. Það er sem fyrr segir í umsjón lögreglunnar á Suðurnesjum að svo stöddu.

Af ummælum undir Facebook-færslunum að dæma ætluðu ferðalangarnir einungis að dvelja á Íslandi í um tvo sólarhringa, því næst færu þau aftur til Spánar.

Fréttin var uppfærð klukkan 22:51 eftir að nýjast upplýsingar bárust frá Lögreglunni á Suðurnesjum.

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