Skaðabótasjóður Trumps í hættu

Donald Trump ætlar að hætta við stofnun sjóðs sem ætlað er að greiða fólki skaðabætur vegna meintrar vopnvæðingar réttarkerfis Bandaríkjanna gegn því. Ætlanir dómsmálaráðuneytisins um stofnun sjóðsins hafa verið harðlega gagnrýndar af bæði Demókrötum og Repúblikönum og þá meðal annars á þeim grundvelli að með honum vildi Trump gefa bandamönnum sínum peninga skattgreiðenda.
Dómari meinaði ráðuneytinu á dögunum tímabundið að stofna sjóðinn og greiða úr honum á meðan leyst yrði úr dómsmálum vegna þessara ætlana. Forsvarsmenn ráðuneytisins lýstu því yfir í gær að þeir myndu fara eftir úrskurði dómarans en samkvæmt heimildum fjölmiðla vestanhafs er Trump sagður íhuga að hætta alfarið við að stofna hann.
Sjóðinn átti að stofna var stofnaður í tengslum við samkomulag sem dómsmálaráðuneytið, undir stjórn Todd Blanche, fyrrverandi einkalögmanns Trumps, gerði við forsetann sjálfan vegna lögsóknar hans gegn Skattinum. Hann höfðaði mál gegn Skattinum vegna þess að skattaskýrslum hans var lekið til fjölmiðla en hann hefur um árabil neitað að birta þær, eins og forsetaframbjóðendur gera vestanhafs.
Dómarinn í máli Trumps gegn Skattinum hafði krafið dómsmálaráðuneytið um útskýringu á því hvernig Trump gæti setið beggja megin við borðið í málinu. Hún benti á að lögmenn ríkisstjórnarinnar hefðu aldrei varist gegn lögsókn Trumps, þótt þeir hefðu möguleika á því. Þetta sagði hún eftir að fyrrverandi dómarar báðu hana um að skoða hvort málaferlin væru réttmæt.
Nokkrum dögum síðar lýsti Blanche því yfir að áðurnefnt samkomulag hefði náðst.
Meðal þeirra sem áttu að hafa möguleika á að fá greitt úr sjóðnum voru menn sem réðust á þinghús Bandaríkjanna þann 6. janúar 2021, með því markmiði að koma í veg fyrir formlega staðfestingu úrslita forsetakosninganna 2020. Trump náðaði alla sem að árásinni komu en Blanche og aðrir ráðamenn höfðu neitað að útiloka að fólk sem hefði gerst sekt um að beita lögregluþjóna ofbeldi myndi fá greitt úr sjóðnum.
Lögreglumenn sem voru að störfum í þinghúsinu á þessum tíma eru meðal þeirra sem hafa höfðað mál gegn ríkisstjórninni vegna sjóðsins.
Blanche bætti svo óvænt ákvæði við samkomulagið um að Skattinum væri bannað að rannsaka Trump, syni hans, fyrirtæki og tengda aðila vegna gamalla skattgreiðslna. Trump mun lengi hafa verið til rannsóknar hjá Skattinum vegna gruns um að hann hafi vangreitt skatta um árabil.
New York Times hefur fjallað um það að Trump gæti skuldað allt að hundrað milljónir dala í vangreidda skatta, sem hann mun komast hjá því að greiða vegna samkomulagsins.
Trump er nú sagður þeirrar skoðunar að hætta eigi við að stofna sjóðinn og á yfirlýsingin frá dómsmálaráðuneytinu í gær, um að ráðuneytið myndi fara eftir úrskurði dómara, að vera fyrsta skrefið aftur á bak, samkvæmt heimildum Wall Street Journal.
Er það að miklu leyti vegna mótmæla öldungadeildarþingmanna en nokkrir þingmenn Repúblikanaflokksins eru sagðir hafa komið því til skila við Hvíta húsið að þeir myndu ekki taka fyrir sjötíu milljarða dala fjárveitingapakka ætluðum aðgerðum Trumps í innflytjendamálum fyrr en forsetinn gerði umfangsmiklar breytingar á sjóðnum eða hætti alfarið við að stofna hann.
Öldungadeildin hefur einnig staðið í vegi fjárveitingar vegna veislusalsins sem Trump er að reisa við Hvíta húsið.
AP fréttaveitan segir að öldungadeildarþingmenn Repúblikanaflokksins muni funda um málið í dag og ákveða næstu skref. John Thune, leiðtogi Repúblikana í öldungadeildinni, sagðist í gær ekki vera viss um að þeim tækist að taka áðurnefndan fjárveitingapakka til umfjöllunar í vikunni. Það ætti eftir að koma í ljós og virðist sem það velti á því hvaða ákvörðun verði tekin um sjóðinn.
Fréttaveitan hefur eftir nokkrum Repúblikönum að Trump og hans fólk þurfi að lýsa því yfir berum orðum að sjóðurinn verði ekki stofnaður.