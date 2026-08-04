Framburður vitna í fimm ára gömlu líkamsárásarmáli var ruglingslegur og misvísandi á marga vegu. Þess vegna var það mat Héraðsdóms Reykjavíkur að ákæruvaldið hafi ekki axlað sönnunarbyrgðina sem á því hvílir. Þess vegna voru sex menn sýknaðir í málinu, þar á meðal Gabríel Douane Boama, sem ítrekað hefur komist í kast við lögin undanfarin ár.
Þetta kemur fram í dómnum, sem fréttastofa hefur undir höndum, en greint var frá niðurstöðu hans í síðustu viku. Í honum kemur fram að ríkið muni þurfa að borga samanlagðar átján milljónir króna í lögmannskostnað.
Mennirnir sex voru ákærðir fyrir sérstaklega hættulega líkamsárás. Þeim var gefið að sök að hafa aðfaranótt laugardags í september 2021 ruðst í heimildarleysi inn í íbúð í húsi við Holtagerði í Kópavogi og veist þar með ofbeldi að fjórum mönnum sem þar voru staddir. Sexmenningarnir hafi slegið og sparkað í höfuð hinna fjögurra víðs vegar um líkama þeirra og einnig veist að þeim með hættulegum vopnum og bareflum, þar á meðal hömrum og hnífum.
Þar að auki, sagði í ákærunni, hafi þeir valdið tjóni á húsnæðinu, meðal annars með því að brjóta gler í útidyrahurð, þannig að glerbrot féllu yfir og slösuðu þá sem fyrir innan voru, og skemmdu innihurð. Samkvæmt ákærunni hlutu þeir fjórir, sem áttu að hafa orðið fyrir meintu árásinni, ýmsa áverka.
Atvikin sem málið varðar áttu sér stað í heimahúsi Holtagerði í Kópavogi, þar sem ungmenni voru samankomin. Lýsingar á málavöxtum voru á þá leið að einn sakborninganna hafi verið vísað úr partíinu, en hann komið aftur ásamt fleiri mönnum og þeir ráðist á einhverja sem fyrir voru í teitinu.
„Framburður þeirra vitna sem voru á vettvangi hefur verið talsvert misvísandi. Þá bera framburðir vitnanna þess merki að langt er liðið frá atburðinum og að mati dómsins veikir þetta sönnunarstöðu málsins og leiðir til hættu á ruglingi og misskilningi,“ segir í dómnum, en nánari lýsingar á atvikunum voru mjög á reyki, og var það þrátt fyrir að sakborningarnir hafi tjáð sig lítið um málavextina.
Til dæmis var fjöldi meintra árásarmanna mjög óljós, allt frá fjórum til fimm, upp í tíu til fimmtán.
Einnig virðist sem ekkert vitnanna eða brotaþola hafi minnst á nöfn sumra sakborninganna sem ákærðir voru. Þá var haft eftir vitni á vettvangi að þau teldu að áðurnefndur Gabríel Douane hafi þarna verið þátttakandi, en ekki verið hundrað prósent viss um það. Viðstaddir áttu semsagt erfitt með að fullyrða hverjir höfðu framið umrædda árás.
Ofan á þetta var einn maður nafngreindur af brotaþolunum, sem var þó ekki ákærður í málinu. Þá kom fram í lögregluskýrslu, að sést hafi til enn eins manns hlaupa af vettvangi, en ekki liggur fyrir hver sá maður er.
Þar að auki voru mismunandi lýsingar á vopnum meintra árásarmanna. Hvort þeir hefðu verið með hamar, eða margra hamra, eða hníf, flösku eða jafnvel skæri var ekki skýrt.
Það var því mat dómsins að ekki væri hægt að sakfella mennina, þar sem umræddir atburðir væru alltof óljósir. Ekki væri næg sönnun fyrir sekt mannanna sex.