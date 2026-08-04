Fjölskyldan í haldi vegna gruns um innflutning fíkniefna Birgir Olgeirsson skrifar 4. ágúst 2026 11:08 Estefanía Arboleda Herrera, Jeovvany Martínez Quinchía og Elisabeth Martínez Quinchia hafa verið í gæsluvarðhaldi hér á landi frá 28. júlí vegna gruns um innflutning fíkniefna. Aðsend Þrír kólumbískir ferðalangar sem aðstandendur höfðu ekkert heyrt frá í tæpa viku hafa verið í gæsluvarðhaldi hér á landi frá komunni til Íslands vegna gruns um innflutning á fíkniefnum. Jón Halldór Sigurðsson, aðstoðaryfirlögregluþjónn hjá rannsóknardeild lögreglunnar á Suðurnesjum, segir þremenningana hafa verið í haldi frá 28. júlí. Ekki liggja fyrir frekari upplýsingar um rannsóknina eða ætluð fíkniefni að svo stöddu. Ekkert heyrst frá komudeginum Greint var frá því í gær að aðstandendur fólksins hefðu ekkert heyrt frá því frá komunni til Íslands. Um er að ræða hina 34 ára Estefaníu Arboleda Herrera, hinn 54 ára Jeovvany Martínez Quinchía og eiginkonu hans, Elisabeth Martínez Quinchia, sem er 57 ára. Þau eru frá Medellín í Kólumbíu og höfðu verið á ferðalagi um Evrópu. Í tilkynningu sem barst fréttastofu í gærkvöldi kom fram að síðast hefði frænka þeirra rætt við þau eftir að þau lentu á Keflavíkurflugvelli þriðjudaginn 28. júlí. Þau hefðu þá verið að leggja af stað til Reykjavíkur. Þremenningarnir áttu bókaða gistingu á Center Hotels Plaza en að sögn aðstandenda skiluðu þau sér ekki þangað. Farsímar þeirra virtust jafnframt hafa verið óvirkir frá komudeginum, sem aðstandendur sögðu mjög óvenjulegt. Leituðu upplýsinga á samfélagsmiðlum Aðstandendur birtu færslur í Facebook-hópnum Latinos en Islandia í von um að fá upplýsingar um ferðir þremenninganna. Af ummælum undir færslunum að dæma höfðu þau ætlað að dvelja hér á landi í um tvo sólarhringa og halda síðan aftur til Spánar. Nú liggur fyrir að þau hafa verið í haldi hér á landi allan þann tíma. Lögreglumál Keflavíkurflugvöllur Tengdar fréttir Ekkert heyrt frá fjölskyldunni frá því að hún flaug til Íslands í síðustu viku Fjölskyldumeðlimir þriggja kólumbískra ferðalanga hafa ekkert heyrt frá þeim í rétt um viku en þau höfðu verið á ferðalagi um Evrópu þegar þau lentu á Íslandi þriðjudaginn 28. júlí. Lögreglan á Suðurnesjum veit hvar þau eru niðurkomin. 3. ágúst 2026 21:52 Mest lesið Ekkert heyrt frá fjölskyldunni frá því að hún flaug til Íslands í síðustu viku Innlent Uppgefinn einyrki við Hverfisgötu kveður Innlent Vill breyta lögum um .is Innlent Annar árekstur á sama vegkafla og einn fluttur með sjúkrabíl Innlent Drengir í haldi grunaðir um undirbúning hryðjuverkaárásar í skóla Erlent Niðurgangspestin hefur dregið tvo til dauða Erlent Lýsa yfir neyðarástandi í Washington vegna gróðurelda Erlent Enn eitt innbrotið í miðbænum Innlent Breytir ekki veðurspám til að þóknast hátíðahöldurum Innlent Von der Leyen kallar eftir átaki um öruggari landamæri Erlent Fleiri fréttir Fjölskyldan í haldi vegna gruns um innflutning fíkniefna Heimir Hannesson er látinn Breytir ekki veðurspám til að þóknast hátíðahöldurum Skipar nýja bótanefnd Vill breyta lögum um .is Enn eitt innbrotið í miðbænum Ekkert heyrt frá fjölskyldunni frá því að hún flaug til Íslands í síðustu viku Uppgefinn einyrki við Hverfisgötu kveður Lögreglan lýsti eftir manni en hann er fundinn Annar árekstur á sama vegkafla og einn fluttur með sjúkrabíl Harður árekstur á Norðvesturlandi tilkominn vegna framúraksturs Einn þeirra handteknu sautján ára Skoða stækkun á öryggismyndavélaneti Sparkað í lögreglumann og sjúkraflutningamaður sleginn Vopnin reyndust vera „nákvæmar eftirlíkingar“ Einn handtekinn vegna grófrar líkamsárásar Grunaður um að hafa ráðist á dyraverði Bolafjallsvegi verður lokað 12. ágúst Skotvopnin reyndust leikfangabyssur Meirihluti hlynntur samfélagsmiðlabanni unglinga Knapi datt af baki Miðaði byssu á annan mann Tveir lagðir við gangstéttina Enn brotist inn í miðbænum „Þetta voru þrjátíu til sextíu sekúndur og allt húsið var að brenna“ Fundu byssur í bílum og handtóku fimm Greinir á við kjósendur sína Maður á sjötugsaldri kýldi konu til blóðs í miðbænum Þrír handteknir eftir átök í heimahúsi Sexan millilendir aftur í Reykjavík Sjá meira