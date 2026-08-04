Innlent

Fjöl­skyldan í haldi vegna gruns um inn­flutning fíkni­efna

Birgir Olgeirsson skrifar
Estefanía Arboleda Herrera, Jeovvany Martínez Quinchía og Elisabeth Martínez Quinchia hafa verið í gæsluvarðhaldi hér á landi frá 28. júlí vegna gruns um innflutning fíkniefna.
Estefanía Arboleda Herrera, Jeovvany Martínez Quinchía og Elisabeth Martínez Quinchia hafa verið í gæsluvarðhaldi hér á landi frá 28. júlí vegna gruns um innflutning fíkniefna. Aðsend

Þrír kólumbískir ferðalangar sem aðstandendur höfðu ekkert heyrt frá í tæpa viku hafa verið í gæsluvarðhaldi hér á landi frá komunni til Íslands vegna gruns um innflutning á fíkniefnum.

Jón Halldór Sigurðsson, aðstoðaryfirlögregluþjónn hjá rannsóknardeild lögreglunnar á Suðurnesjum, segir þremenningana hafa verið í haldi frá 28. júlí.

Ekki liggja fyrir frekari upplýsingar um rannsóknina eða ætluð fíkniefni að svo stöddu.

Ekkert heyrst frá komudeginum

Greint var frá því í gær að aðstandendur fólksins hefðu ekkert heyrt frá því frá komunni til Íslands.

Um er að ræða hina 34 ára Estefaníu Arboleda Herrera, hinn 54 ára Jeovvany Martínez Quinchía og eiginkonu hans, Elisabeth Martínez Quinchia, sem er 57 ára. Þau eru frá Medellín í Kólumbíu og höfðu verið á ferðalagi um Evrópu.

Í tilkynningu sem barst fréttastofu í gærkvöldi kom fram að síðast hefði frænka þeirra rætt við þau eftir að þau lentu á Keflavíkurflugvelli þriðjudaginn 28. júlí. Þau hefðu þá verið að leggja af stað til Reykjavíkur.

Þremenningarnir áttu bókaða gistingu á Center Hotels Plaza en að sögn aðstandenda skiluðu þau sér ekki þangað. Farsímar þeirra virtust jafnframt hafa verið óvirkir frá komudeginum, sem aðstandendur sögðu mjög óvenjulegt.

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Aðstandendur birtu færslur í Facebook-hópnum Latinos en Islandia í von um að fá upplýsingar um ferðir þremenninganna.

Af ummælum undir færslunum að dæma höfðu þau ætlað að dvelja hér á landi í um tvo sólarhringa og halda síðan aftur til Spánar. Nú liggur fyrir að þau hafa verið í haldi hér á landi allan þann tíma.

Lögreglumál Keflavíkurflugvöllur

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