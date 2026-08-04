Vill breyta lögum um .is

Til stendur að breyta lögum um lénið .is samkvæmt nýbirtum áformum um breytingu á lögum um íslensk landshöfuðlén sem innviðaráðuneytið birti í samráðsgátt stjórnvalda. Markmiðið sé að stuðla að auknu öryggi.
Í áformunum segir að skráning léna hafi um árabil verið í höndum Internet á Íslandi hf. (ISNIC) sem sé hlutafélag í einkaeigu. ISNIC er eini útnefndi skráningaraðili íslensks landshöfuðléns gagnvart alþjóðlegu stjórnkerfi internetsins og segir ráðuneytið félagið vera í einokunarstöðu hvað varðar úthlutun léna með endingunni .is.
„Hvergi annars staðar á Norðurlöndunum er sambærileg starfsemi í höndum hagnaðardrifins einkafyrirtækis og víðast hvar er reglurammi um starfsemi þannig úr garði gerður að stjórnvöld hafa meira um það að segja hvernig henni er háttað,“ segir í áformunum.
Lögin voru fyrst sett árið 2021 og var meginstefnan sú að viðhalda óbreyttri starfsemi.
„Skráningarstofa hefur því frjálsar hendur um flesta þætti starfseminnar, svo sem verðlagningu, gæði þjónustu, skráningarreglur og úrlausn ágreiningsmála. Ráðuneytið telur að reynslan af framkvæmd laganna gefi tilefni til úrbóta.“
Þar sem einungis er um áform að ræða hafa nákvæmar lagabreytingar ekki verið ákveðnar. Hins vegar eru níu úrbótaefni laganna listuð upp, til að mynda að lögin innihaldi takmarkaðar reglur um hvernig skráningarstofan á að haga starfsemi sinni.
Helstu fyrirhugaðar breytingar eru einnig teknar fram en þær eru að setja nánari reglur um hvernig skráningarstofa eigi að haga starfseminni, bæta við ákvæði um umgengni við landslénið og um verðlagningu léna auk þess að koma í veg fyrir leppskráningar léna.
Einnig á að setja nákvæmari reglur um réttindi neytenda og ákvæði um ódýra og skilvirka leið til úrlausnar ágreiningsmála milli skráningarstofu og notanda. Setja á heimild til að innheimta gjald af skráningarstofunni til að standa straum af því eftirliti. Að lokum verði heimildir lögreglu til að krefjast lokunar á lénum og leggja hald á lén skýrðar og ákvæði um beitingu forkaupsréttar gerð skýrari.
Tekið er fram að sé ekkert aðhafst geti traust á landshöfuðléninu dvínað.