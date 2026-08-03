Niðurgangspestin hefur dregið tvo til dauða í Michigan

Umfangsmikill sníkjudýrafaraldur sem braust út í Bandaríkjunum í júlímánuði, þar sem helsta einkennið er harkalegur niðurgangur, hefur dregið tvo til dauða. Yfirvöld hafa tengt faraldurinn við salat sem var innflutt og selt af Taylor Farms en keðjur á borð við Taco Bell keyptu salat frá birgjanum.
Heilbrigðisyfirvöld í Michigan-fylki hafa staðfest fyrstu tvö dauðsföllin sem tengjast yfirstandandi faraldri, sýkingu af völdum sníkjudýrsins cyclospora cayetanesis. Um er að ræða sýkingu sem oftast berst úr matvælum á borð við salat, ferskar kryddjurtir eða ber.
Hún er fátíðari en salmonella og E. coli en veldur, eins og fyrr segir, kröftugum niðurgangi. Þá er fólk stundum veikt í allt að mánuð og getur veikst aftur eftir að hafa náð sér. Cyclosporiasis smitast ekki manna á milli og líkt og fyrr segir eru dauðsföll fátíð.
Einstaklingarnir tveir voru með „veruleg undirliggjandi heilsufarsvandamál sem cyclosporiasis-sýking og ofþornun kunna að hafa haft áhrif á,“ sögðu heilbrigðisyfirvöld ríkisins er fram kemur í umfjöllun breska ríkisútvarpsins (BBC) um málið.
Tilfelli hafa komið upp í tugum fylkja en flest þeirra hafa komið upp í Michigan og Ohio. Í því fyrrnefnda hafa komið upp ríflega ellefu þúsund tilfelli og rétt tæplega tvö hundruð manns hafa verið lögð inn á sjúkrahús með möguleg tilfelli.
Nú hefur upphaf faraldursins verið tengt við salat sem flutt var inn frá Taylor Farms í Mexíkó, sem er mikilvægur birgir fyrir marga veitingastaði í Bandaríkjunum, en bandaríska skyndibitakeðjan Taco Bell tók salat frá þessum úr sölu hjá sér er fram kemur í frétt BBC.
Þar er einnig greint frá því að bresk heilbrigðisyfirvöld hafi varað við faraldrinum í kjölfar nýlegra tilfella sem greinst hafa hjá ferðalöngum sem eru að snúa heim.