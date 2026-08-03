Innlent

Lög­reglan lýsti eftir manni en hann er fundinn

Freyja Þórisdóttir skrifar
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu þakkar veitta aðstoð.
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu þakkar veitta aðstoð. Vísir/Vilhelm

Lögreglan í Vestmannaeyjum lýsti eftir manni en hann er nú fundinn. Ekkert hafði sést til hans síðan klukkan sjö í morgun. Greint er frá þessu í tilkynningu.

Lögreglan þakkar veitta aðstoð en tilkynning um að maðurinn hefði komið í leitirnar barst fréttastofu Vísis á ellefta tímanum í kvöld.

Fréttin var uppfærð klukkan 22:21 þegar seinni tilkynning frá lögreglu barst.

Lögreglumál Vestmannaeyjar

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