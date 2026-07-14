Ekki að vænta mikilla breytinga í veðri

Veðurstofa Íslands spáir rigningu eða súld með köflum vestanlands en úrkomulítið og allt að 23 stiga hita á Austurlandi. Ekki sé að vænta mikilla breytinga í veðri.
Líkt og síðustu daga er enn hlýjast á Austurlandi þar sem hitinn er frá tíu stigum upp í 23. Á móti kemur verður skýjað en úrkomulítið á austanverðu landinu. Það dregur úr vætu á vestanverðu landinu í kvöld og léttir til norðan- og austanlands.
Í hugleiðingum veðurfræðings segir að landsmenn ættu ekki að búast við miklum breytingum í veðri á næstunni þar sem öflug hæð situr yfir Hjaltlandseyjum og beinir lægðum sunnan úr hafi til landsins. Með henni fylgir tilheyrandi væta á sunnan- og vestanverðu landinu en hlýindi fyrir austan.
Á miðvikudag:Sunnan og suðvestan 8-15 m/s, skýjað og dálítil rigning eða súld víða um land, en bjartviðri austantil. Hiti 11 til 26 stig, hlýjast á Austurlandi.Á fimmtudag:Vestan og suðvestan 5-13 m/s og dálítil rigning á vestanverðu landinu og á annesjum norðantil, en víða léttskýjað á austanverðu landinu. Hiti 10 til 22 stig, hlýjast fyrir austan.Á föstudag:Vestlæg átt, 3-10 m/s, skýjað og lítilsháttar væta vestanlands, en annars yfirleitt bjartviðri. Fremur hlýtt í veðri.Á laugardag:Hæg vestlæg eða breytileg átt og skýjað að mestu, en lítilsháttar væta vestanlands og hlýtt í veðri.Á sunnudag og mánudag:Útlit fyrir suðvestanátt með vætu, en skýjað með köflum og stöku síðdegisskúrir austantil. Áframhaldandi hlýindi, einkum eystra.