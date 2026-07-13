Útlit er fyrir rigningarveður á höfuðborgarsvæðinu út vikuna en sól og blíðu á Austurlandi. Nokkuð grátt hefur verið yfir suðvesturhorninu og vindur á bilinu fimm til þrettán metrar á sekúndu. Þá hefur nokkur rigning verið á vesturhluta landsins en talsvert þurrara fyrir austan. Veðurfræðingur segir allt stefna í að besta veðrið verði á Suðaustur- og Austurlandi um helgina.
Á vesturhluta landsins hefur hitastig verið um og upp úr tíu gráðum en nærri tuttugu gráðum sums staðar á Austurlandi. Útlit er fyrir að svipað veður haldist út vikuna en það dragi eitthvað úr úrkomu víðast hvar.
Sigurður Þ. Ragnarsson veðurfræðingur, betur þekktur sem Siggi stormur, segir þetta eiga að hvetja íbúa á suðvesturhorninu til að skoða landið sitt og fara út fyrir höfuðborgarsvæðið.
„Í dag fór hitinn í 26,2 gráður á Reyðarfirði. Það var hæsti hitinn í dag og 27,4 í gær á Seyðisfirði. Þessir hitar eru áfram inni út vikuna en það sem veldur þessu er hæðarsvæði við suðausturströnd landsins og svo er lægðardrag á Grænlandssundi.
Hæðin heldur við á móti og lægðirnar komast ekki hina venjulegu leið sem við myndum óska að þær færu, þannig að þær eru fyrir vestan land og við fáum skaflinn af rigningunni,“ sagði Siggi stormur í kvöldfréttum Sýnar um stöðuna á suðvesturhorninu.
„Það sem smátt og smátt er að gerast núna er að það verður vindasamt á landinu fram á miðvikudag. Þá fara hins vegar svolítið spennandi tímar að renna upp í veðurfræðinni því þá er hæðin komin með völdin og þá gæti orðið bjart fyrir mjög víða á landinu og sérstaklega á föstudag og jafnvel laugardaginn. Þar eru spár ekki alveg sammála því hvað verður úr.“
Sigurður mælir með því að fólk sem vill fara í útilegu um helgina fari á Suðaustur- og Austurland.
„Kirkjubæjarklaustur er að koma ágætlega inn á kortið, sérstaklega upp úr fimmtudeginum og þegar líður á sunnudaginn. Til dæmis ef menn verða frá fimmtudegi til sunnudags, þá er sunnudagurinn einna bestur á Suðausturlandi ef spár rætast.
Ég myndi segja Suðaustur- og Austurland, þangað eiga menn að fara og þar er mesti hitinn og þar er mesta blíðan.
Þannig að ég ráðlegg öllum að drífa sig og skoða landið sitt og nota góða veðrið þegar það gefst. Og það kemur gott veður í Reykjavík, það þarf bara að bíða aðeins eftir því.“