Veður

Eiga von á allt að 35 metrum á sekundu í hviðum

Atli Ísleifsson skrifar
Vindasamt verður á vestur- og norðvestanverðu landinu í nótt og í fyrramálið.
Vindasamt verður á vestur- og norðvestanverðu landinu í nótt og í fyrramálið.

Um norðavestanvert landið er spáð hvössum og byljóttum vindi frá því seint í kvöld og fram yfir miðjan dag á morgun.

Í tilkynningu frá veðurfræðingi Vegagerðarinnar segir að vindur geti farið í 30 til 35 metra á sekúndu í hviðum á norðanverðu Snæfellsnesi, á Vestfjörðum, Ströndum og Norðurlandi til Eyjafjarðar.

Aðstæður geta verið varasamar ökutækjum sem taka á sig mikinn vind.

Þá er varað við talsverðu sandfoki á morgun á hálendinu norðan Vatnajökuls.

Veður

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