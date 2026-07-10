Eiga von á allt að 35 metrum á sekundu í hviðum

Um norðavestanvert landið er spáð hvössum og byljóttum vindi frá því seint í kvöld og fram yfir miðjan dag á morgun.
Í tilkynningu frá veðurfræðingi Vegagerðarinnar segir að vindur geti farið í 30 til 35 metra á sekúndu í hviðum á norðanverðu Snæfellsnesi, á Vestfjörðum, Ströndum og Norðurlandi til Eyjafjarðar.
Aðstæður geta verið varasamar ökutækjum sem taka á sig mikinn vind.
Þá er varað við talsverðu sandfoki á morgun á hálendinu norðan Vatnajökuls.
Lægðardrag skammt norðaustur af landinu beinir suðvestan- og vestanátt til landsins og verður víða gola eða kaldi og skúrir nú í morgunsárið.