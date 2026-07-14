Veður

Veg­far­endur hvattir til að fylgjast með við­vörunum

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Gular viðvaranir hafa verið gefnar út fyrir Vesturland, Vestfirði, Norðurland og norðanvert miðhálendið vegna hvassviðris.
Gular viðvaranir hafa verið gefnar út fyrir Vesturland, Vestfirði, Norðurland og norðanvert miðhálendið vegna hvassviðris. Vísir/Vilhelm

Vegfarendur eru hvattir til að fylgjast vel með veðurspám og útgefnum viðvörunum en hvassri sunnanátt með hviðum sem gætu náð 35 metrum á sekúndu er spáð í nótt og á morgun.

Gular viðvaranir verða í gildi frá klukkan ellefu í kvöld þriðjudag til klukkan átta annað kvöld, miðvikudags, vegna hvassviðris. Viðvaranir hafa verið gefnar út fyrir Vesturland, Vestfirði, Norðurland og norðanvert miðhálendið. Búist er við 13-20 metrum á sekúndu. 

Viðvaranir sem verða í gildi klukkan níu í fyrramálið.Veðurstofa Íslands

Í ábendingu frá veðurfræðingi Vegagerðarinnar segir að búast megi við hviðum frá 25 -35 metrum á sekúndu. Slíkur vindur skapi varhugaverðar aðstæður fyrir ökutæki sem taka á sig mikinn vind, sem og tengivagna. Vegfarendur eru hvattir til að fylgjast með veðurspám og útgefnum viðvörunum.

Síðdegis á morgun lægi dálítið á Vesturlandi og Vestfjörðum. Eins sé búist við hvassviðri á suðausturhorninu eftir hádegi og fram á nótt, frá austanverðum Öræfum og að sunnanverðum Austfjörðum.

Veður

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