Vegfarendur hvattir til að fylgjast með viðvörunum Áróra L Davíðsdóttir skrifar 14. júlí 2026 23:15 Gular viðvaranir hafa verið gefnar út fyrir Vesturland, Vestfirði, Norðurland og norðanvert miðhálendið vegna hvassviðris. Vísir/Vilhelm Vegfarendur eru hvattir til að fylgjast vel með veðurspám og útgefnum viðvörunum en hvassri sunnanátt með hviðum sem gætu náð 35 metrum á sekúndu er spáð í nótt og á morgun. Gular viðvaranir verða í gildi frá klukkan ellefu í kvöld þriðjudag til klukkan átta annað kvöld, miðvikudags, vegna hvassviðris. Viðvaranir hafa verið gefnar út fyrir Vesturland, Vestfirði, Norðurland og norðanvert miðhálendið. Búist er við 13-20 metrum á sekúndu. Viðvaranir sem verða í gildi klukkan níu í fyrramálið.Veðurstofa Íslands Í ábendingu frá veðurfræðingi Vegagerðarinnar segir að búast megi við hviðum frá 25 -35 metrum á sekúndu. Slíkur vindur skapi varhugaverðar aðstæður fyrir ökutæki sem taka á sig mikinn vind, sem og tengivagna. Vegfarendur eru hvattir til að fylgjast með veðurspám og útgefnum viðvörunum. Síðdegis á morgun lægi dálítið á Vesturlandi og Vestfjörðum. Eins sé búist við hvassviðri á suðausturhorninu eftir hádegi og fram á nótt, frá austanverðum Öræfum og að sunnanverðum Austfjörðum. Veður Mest lesið Slökkviliðsstjóri lætur af störfum eftir ábendingar Innlent Svona berðu kennsl á fyrstu einkenni heilabilunar Innlent Simmi biður Söndru og sjúkraliðana afsökunar Innlent Sárkvalin og þurfti að borga eina og hálfa milljón fyrir aðgerð Innlent Bílvelta austan við Hvalnes Innlent Tekur upp hanskann fyrir Lite-bjórinn Innlent Hélt um fætur eiginmannsins meðan hann sogaðist úr glugga í háloftunum Erlent Misboðið vegna ömurlegrar gyðingaandúðar Innlent „Svolítið súrt þegar við erum búin að vera að byggja upp þarna flotta aðstöðu“ Innlent Vinna ekki með Bandaríkjamönnum af þjóðaröryggisástæðum Erlent Fleiri fréttir Vegfarendur hvattir til að fylgjast með viðvörunum Verður íslenska hitametið slegið á morgun? Ekki að vænta mikilla breytinga í veðri Mest 27 gráður en Reykvíkingar þurfa að bíða Væta vestantil en hlýjast fyrir austan Gular viðvaranir og allt að tuttugu og sjö stig Gular veðurviðvaranir í kortunum Bjart og allt að tuttugu og fimm stig á Austurlandi Eiga von á allt að 35 metrum á sekundu í hviðum Dregur úr vætu síðdegis og hiti að átján stigum Hitatölurnar hækka fyrir austan Varhugaverðar hviður á Suðurlandi Víða allhvass vindur og úrkomubakki nálgast Spá sautján stiga hita á höfuðborgarsvæðinu Allt að sautján stiga hiti Bjart og hlýtt sunnan heiða Siggi stormur spáir góðu veðri um allt land Hlýjast fyrir austan Kaldi eða strekkingur á suðvestan- og vestanverðu landinu Væta með stífri norðaustanátt Stíf norðanátt með rigningu víða um land Allvíða skúrir og lægð nálgast Víða rigning en hiti að átján stigum Úrkoma í flestum landshlutum í dag Úrkoma víða og hiti að sextán stigum Víða skúraleiðingar og hiti að fimmtán stigum Sextán stig en líkur á síðdegisskúrum Bjartviðri suðvestanlands en líkur á skúrum Allhvasst suðaustantil og sums staðar rigning Viðrar vel til hátíðarhalda á höfuðborgarsvæðinu Sjá meira