Búast má við rigningu á köflum í dag, einkum vestantil á landinu. Hiti gæti náð allt að 22 stigum og enn verði hlýjast á Austfjörðum.
Í spá Veðurstofu Íslands segir að til landsins beinist sunnan- og suðvestanátt með hlýindum og vætu en hlýindin séu mest á Norðaustur- og Austurlandi eins og undanfarið.
Svipað veðurlag haldist fram í miðja viku en dragi úr úrkomu seinnipartinn á morgun og verði að mestu þurrt um landið austanvert. Í hugleiðingum veðurfræðings segir:
„Á miðvikudag fer lægð norður fyrir vestan land og þá herðir aðeins á vindunum. Á fimmtudag er síðan útlit fyrir vestan kalda með lítilsháttar skúrum, en björtu veðri á Suðaustur- og Austurlandi. Hiti 10 til 20 stig, hlýjast fyrir austan.“
Veðurhorfur á landinu næstu daga:
Á þriðjudag:Sunnan 5-13 m/s og rigning með köflum, einkum vestanlands, en yfirleitt þurrt á Suðaustur- og Austurlandi. Hiti 12 til 23 stig, hlýjast eystra.Á miðvikudag:Sunnan og suðvestan 8-15. Víða bjart á Norðaustur- og Austurlandi, annars skýjað og dálítil rigning. Hiti 12 til 25 stig, hlýjast norðaustantil.Á fimmtudag:Vestan 5-13 og dálitlar skúrir, en léttskýjað suðaustan- og austanlands. Hiti 10 til 20 stig, hlýjast um landið austanvert.Á föstudag:Vestlæg átt og bjartviðri, en skýjað vestanlands. Hiti breytist lítið.