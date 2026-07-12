Gular viðvaranir og allt að tuttugu og sjö stig Áróra L Davíðsdóttir skrifar 12. júlí 2026 08:10 Búist er við stífri sunnan- og suðvestanátt og þrettán til tuttugu metrum á sekúndu. Hviður gætu náð þrjátíu metra á sekúndu við fjöll. Gular viðvaranir eru í gildi á Norðvesturlandi en búist er við allhvössum eða hvössum vindi. Hiti gæti náð 27 stigum en hlýjast verður á norðausturlandi. Á vef Veðurstofunnar segir að rigna fari seinnipartinn vestantil og búast megi við talsverðri úrkomu þar í kvöld. Í dag megi búast við stífri sunnan- og suðvestanátt upp í allhvassan eða hvassan vind í norðvesturhluta landsins en þar eru gular viðvaranir í gildi.ular viðvaranir eru í gildi fyrir Breiðafjörð, Vestfirði, Strandir og miðhálendið í dag og falla úr gildi í nótt. Búist er við þrettán til tuttugu metrum á sekúndu og hviðum í kringum þrjátíu metra á sekúndu við fjöll. „Vindur getur verið varasamur fyrir ökutæki, sér í lagi þau sem eru viðkvæm fyrir vindi.“ Gular viðvaranir kl. 12 í dag. Veðurstofa Íslands Veðurhorfur næstu daga: Á mánudag:Sunnan og suðvestan 5-13 m/s. Rigning eða súld, einkum suðvestan- og vestanlands. Hiti 11 til 22 stig, hlýjast á Austurlandi.Á þriðjudag:Sunnan 5-10 og rigning, en úrkomulítið austantil á landinu. Hiti breytist lítið.Á miðvikudag:Suðvestlæg átt og dálítil væta, en þurrt og bjart norðaustan- og austanlands. Hiti 12 til 25 stig, hlýjast norðaustantil. Á fimmtudag:Vestanátt, skýjað og úrkomulítið, en léttskýjað suðaustanlands. Hiti 10 til 18 stig, hlýjast á Suðausturlandi. Veður Mest lesið „Þetta mál er náttúrulega bara einn harmleikur“ Innlent Heilbrigðiseftirlitið ekki áður séð mengun í fjörunni við vinnslustöð Hvals Innlent Gular viðvaranir og allt að tuttugu og sjö stig Veður Lindsey Graham er látinn Erlent Stutt í að beint flug til Kína fari í sölu Innlent Rannsaka kynferðisbrot og líkamsárás á Landsmóti Innlent Ríkissaksóknari telur að Margrét eigi ekki að fá að áfrýja til Landsréttar Innlent Þrír handteknir grunaðir um líkamsárás Innlent Unnið að hrunvörnum við Holtsnúp Innlent Var látin í sólarhring áður en hún fannst Erlent Fleiri fréttir Gular viðvaranir og allt að tuttugu og sjö stig Gular veðurviðvaranir í kortunum Bjart og allt að tuttugu og fimm stig á Austurlandi Eiga von á allt að 35 metrum á sekundu í hviðum Dregur úr vætu síðdegis og hiti að átján stigum Hitatölurnar hækka fyrir austan Varhugaverðar hviður á Suðurlandi Víða allhvass vindur og úrkomubakki nálgast Spá sautján stiga hita á höfuðborgarsvæðinu Allt að sautján stiga hiti Bjart og hlýtt sunnan heiða Siggi stormur spáir góðu veðri um allt land Hlýjast fyrir austan Kaldi eða strekkingur á suðvestan- og vestanverðu landinu Væta með stífri norðaustanátt Stíf norðanátt með rigningu víða um land Allvíða skúrir og lægð nálgast Víða rigning en hiti að átján stigum Úrkoma í flestum landshlutum í dag Úrkoma víða og hiti að sextán stigum Víða skúraleiðingar og hiti að fimmtán stigum Sextán stig en líkur á síðdegisskúrum Bjartviðri suðvestanlands en líkur á skúrum Allhvasst suðaustantil og sums staðar rigning Viðrar vel til hátíðarhalda á höfuðborgarsvæðinu Hiti að átján stigum norðan og vestantil Austlæg átt og víða líkur á vætu 250 skjálftar en enginn gosórói að svo stöddu Áfram rólegheitaveður en líkur á síðdegisskúrum Sólin sleikir landsmenn Sjá meira