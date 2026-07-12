Veður

Gular við­varanir og allt að tuttugu og sjö stig

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Búist er við stífri sunnan- og suðvestanátt og þrettán til tuttugu metrum á sekúndu. Hviður gætu náð þrjátíu metra á sekúndu við fjöll.
Búist er við stífri sunnan- og suðvestanátt og þrettán til tuttugu metrum á sekúndu. Hviður gætu náð þrjátíu metra á sekúndu við fjöll.

Gular viðvaranir eru í gildi á Norðvesturlandi en búist er við allhvössum eða hvössum vindi. Hiti gæti náð 27 stigum en hlýjast verður á norðausturlandi. 

Á vef Veðurstofunnar segir að rigna fari seinnipartinn vestantil og búast megi við talsverðri úrkomu þar í kvöld.

Í dag megi búast við stífri sunnan- og suðvestanátt upp í allhvassan eða hvassan vind í norðvesturhluta landsins en þar eru gular viðvaranir í gildi.ular viðvaranir eru í gildi fyrir Breiðafjörð, Vestfirði, Strandir og miðhálendið í dag og falla úr gildi í nótt. Búist er við þrettán til tuttugu metrum á sekúndu og hviðum í kringum þrjátíu metra á sekúndu við fjöll. 

„Vindur getur verið varasamur fyrir ökutæki, sér í lagi þau sem eru viðkvæm fyrir vindi.“

Gular viðvaranir kl. 12 í dag. Veðurstofa Íslands

Veðurhorfur næstu daga: 

Á mánudag:

Sunnan og suðvestan 5-13 m/s. Rigning eða súld, einkum suðvestan- og vestanlands. Hiti 11 til 22 stig, hlýjast á Austurlandi.

Á þriðjudag:

Sunnan 5-10 og rigning, en úrkomulítið austantil á landinu. Hiti breytist lítið.

Á miðvikudag:

Suðvestlæg átt og dálítil væta, en þurrt og bjart norðaustan- og austanlands. Hiti 12 til 25 stig, hlýjast norðaustantil.

Á fimmtudag:

Vestanátt, skýjað og úrkomulítið, en léttskýjað suðaustanlands. Hiti 10 til 18 stig, hlýjast á Suðausturlandi.

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