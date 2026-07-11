Bjart og allt að tuttugu og fimm stig á Austurlandi Áróra L Davíðsdóttir skrifar 11. júlí 2026 07:43 Ekki er ólíklegt að á stöku mælistöð á Austurlandi eða Austfjörðum geti hitinn náð aðeins hærra en þær 18 til 25 gráður sem spáð er. Vísir/Vilhelm Veðurstofa Íslands spáir björtu og allt að 25 stiga hita í dag á norðaustur- og austurhluta landsins. Tíu til fimmtán stigum er spáð á Suður- og Vesturlandi og súld með köflum. Í hugleiðingum veðurfræðings segir að hlýr loftmassi beinist að landinu úr suðri eða suðvestri. Vindur verður nokkuð stífur um helgina og geti vindstrengir í norðvesturfjórðungi landsins orðið varasamir, einkum fyrir ökutæki sem viðkvæmust eru fyrir vindi. Ekki er ólíklegt að á stöku mælistöð á Austurlandi eða Austfjörðum geti hitinn náð aðeins hærra en þær 18 til 25 gráður sem spáð er. Fram eftir næstu viku er áfram spáð suðlægri átt, en með vætusömu veðri. Úrkoman verður væntanlega minnst austanlands og þar verður áfram hlýjast, hiti kringum 20 stig þegar best lætur. Spákort fyrir klukkan 14 í dag.Veðurstofa Íslands Veðurhorfur á landinu næstu daga: Á morgun:Sunnan og suðvestan 8-15 m/s, en 13-20 í norðvesturfjórðungi landsins. Skýjað og dálítil súld á Suður- og Vesturlandi, fer að rigna vestantil seinnipartinn. Hiti 10 til 15 stig. Bjartviðri norðaustan- og austanlands með hita 18 til 25 stig.Á mánudag:Sunnan og suðvestan 5-13 og rigning eða súld, einkum vestantil.Hiti 11 til 20 stig, hlýjast um landið norðaustanvert.Á þriðjudag:Sunnan 3-8 og víða rigning, talsverð úrkoma suðvestanlands. Þurrt að kalla norðan heiða um kvöldið. Hiti 11 til 17 stig, hlýjast fyrir norðan.Á miðvikudag:Suðlæg átt og súld eða rigning með köflum, en úrkomulítið á austanverðu landinu. Hiti 12 til 23 stig, hlýjast á Austurlandi. Mest lesið Var illa sofin og endaði á bíl úr gagnstæðri átt Innlent Erfitt að stöðva umfangsmikla sölu Innlent Hvað er best að gera þegar maður er bitinn? Innlent Bandero yfirgefur Íslandsmið vegna veikinda Innlent „Þetta mál er náttúrulega bara einn harmleikur“ Fréttir Eiga von á allt að 35 metrum á sekundu í hviðum Veður „Vinalegt“ spjall í bílakjallara sem varð að manndrápstilraun Innlent Þrír handteknir fyrir brot á lögreglusamþykkt Innlent „Svimandi“ bótakröfur á leiðinni frá Sindra Snæ og Ísidóri Innlent „Við erum stórveldi, það er ekkert ríki eins og við“ Innlent Fleiri fréttir Bjart og allt að tuttugu og fimm stig á Austurlandi Eiga von á allt að 35 metrum á sekundu í hviðum Dregur úr vætu síðdegis og hiti að átján stigum Hitatölurnar hækka fyrir austan Varhugaverðar hviður á Suðurlandi Víða allhvass vindur og úrkomubakki nálgast Spá sautján stiga hita á höfuðborgarsvæðinu Allt að sautján stiga hiti Bjart og hlýtt sunnan heiða Siggi stormur spáir góðu veðri um allt land Hlýjast fyrir austan Kaldi eða strekkingur á suðvestan- og vestanverðu landinu Væta með stífri norðaustanátt Stíf norðanátt með rigningu víða um land Allvíða skúrir og lægð nálgast Víða rigning en hiti að átján stigum Úrkoma í flestum landshlutum í dag Úrkoma víða og hiti að sextán stigum Víða skúraleiðingar og hiti að fimmtán stigum Sextán stig en líkur á síðdegisskúrum Bjartviðri suðvestanlands en líkur á skúrum Allhvasst suðaustantil og sums staðar rigning Viðrar vel til hátíðarhalda á höfuðborgarsvæðinu Hiti að átján stigum norðan og vestantil Austlæg átt og víða líkur á vætu 250 skjálftar en enginn gosórói að svo stöddu Áfram rólegheitaveður en líkur á síðdegisskúrum Sólin sleikir landsmenn Áfram bongó í kortunum og nú um allt land „Gegnumgangandi bongó um helgina“ Sjá meira