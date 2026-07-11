Veður

Bjart og allt að tuttugu og fimm stig á Austur­landi

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Ekki er ólíklegt að á stöku mælistöð á Austurlandi eða Austfjörðum geti hitinn náð aðeins hærra en þær 18 til 25 gráður sem spáð er.
Ekki er ólíklegt að á stöku mælistöð á Austurlandi eða Austfjörðum geti hitinn náð aðeins hærra en þær 18 til 25 gráður sem spáð er. Vísir/Vilhelm

Veðurstofa Íslands spáir björtu og allt að 25 stiga hita í dag á norðaustur- og austurhluta landsins. Tíu til fimmtán stigum er spáð á Suður- og Vesturlandi og súld með köflum. 

Í hugleiðingum veðurfræðings segir að hlýr loftmassi beinist að landinu úr suðri eða suðvestri. Vindur verður nokkuð stífur um helgina og geti vindstrengir í norðvesturfjórðungi landsins orðið varasamir, einkum fyrir ökutæki sem viðkvæmust eru fyrir vindi.

Ekki er ólíklegt að á stöku mælistöð á Austurlandi eða Austfjörðum geti hitinn náð aðeins hærra en þær 18 til 25 gráður sem spáð er. 

Fram eftir næstu viku er áfram spáð suðlægri átt, en með vætusömu veðri. Úrkoman verður væntanlega minnst austanlands og þar verður áfram hlýjast, hiti kringum 20 stig þegar best lætur.

Spákort fyrir klukkan 14 í dag.Veðurstofa Íslands

Veðurhorfur á landinu næstu daga: 

Á morgun:

Sunnan og suðvestan 8-15 m/s, en 13-20 í norðvesturfjórðungi landsins. Skýjað og dálítil súld á Suður- og Vesturlandi, fer að rigna vestantil seinnipartinn. Hiti 10 til 15 stig. Bjartviðri norðaustan- og austanlands með hita 18 til 25 stig.

Á mánudag:

Sunnan og suðvestan 5-13 og rigning eða súld, einkum vestantil.

Hiti 11 til 20 stig, hlýjast um landið norðaustanvert.

Á þriðjudag:

Sunnan 3-8 og víða rigning, talsverð úrkoma suðvestanlands. Þurrt að kalla norðan heiða um kvöldið. Hiti 11 til 17 stig, hlýjast fyrir norðan.

Á miðvikudag:

Suðlæg átt og súld eða rigning með köflum, en úrkomulítið á austanverðu landinu. Hiti 12 til 23 stig, hlýjast á Austurlandi.

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