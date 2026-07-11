Gular veðurviðvaranir í kortunum

Veðurstofa Íslands hefur gefið út gular veðurviðvaranir á Norðvesturhluta landsins á morgun. Vindur geti verið varasamur fyrir ökutæki.
Klukkan sex á sunnudagsmorgun fer í gildi gul veðurviðvörun í Breiðafirði þar sem spáð er þrettán til tuttugu metrum á sekúndu og hviður í kringum þrjátíu metra á sekúndu. Klukkan sjö tekur einnig gul veðurviðvörun gildi á Vestfjörðum.
Þá verður einnig í gildi gul veðurviðvörun á Norðurlandi vestra og Ströndum frá klukkan tíu á sunnudagsmorgun. Viðvararnirnar verða í gildi allan daginn.
Fyrst fellur úr gildi viðvörunin í Breiðafirði, klukkan ellefu að kvöldi til og þar á eftir á Vestfjörðum á miðnætti. Loks fellur viðvörunin á Norðurlandi vestra og Ströndum úr gildi klukkan eitt eftir miðnætti.