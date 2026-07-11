Veður

Gular veðurviðvaranir í kortunum

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Það verður hvastt á Þingeyri.
Það verður hvastt á Þingeyri. Vísir/Vilhelm

Veðurstofa Íslands hefur gefið út gular veðurviðvaranir á Norðvesturhluta landsins á morgun. Vindur geti verið varasamur fyrir ökutæki.

Klukkan sex á sunnudagsmorgun fer í gildi gul veðurviðvörun í Breiðafirði þar sem spáð er þrettán til tuttugu metrum á sekúndu og hviður í kringum þrjátíu metra á sekúndu. Klukkan sjö tekur einnig gul veðurviðvörun gildi á Vestfjörðum.

Þá verður einnig í gildi gul veðurviðvörun á Norðurlandi vestra og Ströndum frá klukkan tíu á sunnudagsmorgun. Viðvararnirnar verða í gildi allan daginn.

Fyrst fellur úr gildi viðvörunin í Breiðafirði, klukkan ellefu að kvöldi til og þar á eftir á Vestfjörðum á miðnætti. Loks fellur viðvörunin á Norðurlandi vestra og Ströndum úr gildi klukkan eitt eftir miðnætti.

Veður

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið