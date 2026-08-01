Landhelgisgæslan sótti mann í Vestmannaeyjum Eiður Þór Árnason skrifar 1. ágúst 2026 08:15 Mikill fjöldi fólks er í Vestmannaeyjum um helgina vegna Þjóðhátíðar. visir/vilhelm Þyrla Landhelgisgæslunnar var kölluð út á mesta forgangi á tíunda tímanum í gærkvöldi vegna manns sem hafði slasast alvarlega á fæti eftir fall í Vestmannaeyjum. Maðurinn var sóttur á flugvöllinn í Heimaey og var þyrlan komin þangað um klukkan hálf ellefu, að sögn Ásgeirs Erlendssonar, upplýsingafulltrúa Landhelgisgæslunnar. Þyrlan hafi svo lent við Landspítalann í Fossvogi um klukkan 23:40 þar sem maðurinn hlaut aðhlynningu á bráðamóttöku. Ásgeir hafði ekki upplýsingar um aðdraganda slyssins. Landhelgisgæslan Vestmannaeyjar Mest lesið Horfði á fallega húsið sitt fuðra upp Innlent Skilaboð send úr símanum í blekkingarskyni Erlent Skipulagður brotahópur kúgaði íslenskan pilt með gervigreindarmyndbandi Innlent Hálf áhöfnin bönnuð frá Evrópu í tvö ár Innlent Myndir: Tugir þúsunda syntu til Ceuta Erlent Skipstjóri Bandero handtekinn og skipið fært til hafnar Innlent Vara við snörpum vindhviðum Veður Megas jarðsunginn í áhrifaríkri útför Innlent Ótrúleg eftirför: „Lyginni líkast að sjá það á fullri ferð úti á ballarhafi“ Innlent Paul Watson afar ánægður með handtökuna Innlent Fleiri fréttir Horfði á fallega húsið sitt fuðra upp Skipulagður brotahópur kúgaði íslenskan pilt með gervigreindarmyndbandi Regnboginn kominn aftur á tröppurnar Hálf áhöfnin bönnuð frá Evrópu í tvö ár Ótrúleg eftirför, lögregla í beinni og unglingur kúgaður Paul Watson afar ánægður með handtökuna Reiðhjólamaður fluttur á slysadeild eftir árekstur Leita vitna að líkamsárás á Kótelettunni Búast við fjölmennasta Innipúka til þessa Aldrei liðið að öryggi sjómanna sé ógnað Alelda bíll í Reykjanesbæ Jákvæð teikn í leitinni að minkunum Ótrúleg eftirför: „Lyginni líkast að sjá það á fullri ferð úti á ballarhafi“ Bandero hafi beitt hættulegum aðferðum: „Þverskallaðist við að fylgja og hlýða fyrirmælum“ Sérsveitaraðgerðir á hvalaslóð og Verslunarmannahelgin að ganga í garð Samtökin hafi bjargað lífi allt að þrjátíu hvala Fjölmiðlanefnd eltist við Ólöfu og Kristínu Megas jarðsunginn í áhrifaríkri útför Bein útsending frá Sundahöfn: Hvað verður um áhöfn Bandero? Komin handbók um hvernig stefna megi ríkjum og Ísland geti verið næst Leggja áherslu á mannúðarlegar aðgerðir vegna minkanna Skipstjóri Bandero handtekinn og skipið fært til hafnar Myndi glaður sjá réttarhöld yfir skipverjum Bandero „Þá bara krassa lungun“ Bruni við Breiðhöfða Vasaþjófnaður daglegur atburður og verulegar fjárhæðir teknar Vaktin: Bandero hrellir Hval 9 Þaulskipulagðir vasaþjófar, minkaveiðar og lífgjöf Dekk sprakk við lendingu vélar Borgarísjaka rekur í átt að Skagafirði Sjá meira