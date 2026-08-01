Innlent

Land­helgis­gæslan sótti mann í Vest­manna­eyjum

Eiður Þór Árnason skrifar
Mikill fjöldi fólks er í Vestmannaeyjum um helgina vegna Þjóðhátíðar.
Mikill fjöldi fólks er í Vestmannaeyjum um helgina vegna Þjóðhátíðar. visir/vilhelm

Þyrla Landhelgisgæslunnar var kölluð út á mesta forgangi á tíunda tímanum í gærkvöldi vegna manns sem hafði slasast alvarlega á fæti eftir fall í Vestmannaeyjum.

Maðurinn var sóttur á flugvöllinn í Heimaey og var þyrlan komin þangað um klukkan hálf ellefu, að sögn Ásgeirs Erlendssonar, upplýsingafulltrúa Landhelgisgæslunnar. 

Þyrlan hafi svo lent við Landspítalann í Fossvogi um klukkan 23:40 þar sem maðurinn hlaut aðhlynningu á bráðamóttöku. Ásgeir hafði ekki upplýsingar um aðdraganda slyssins.

Landhelgisgæslan Vestmannaeyjar

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