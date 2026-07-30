Innlent

Bruni við Breiðhöfða

Jón Þór Stefánsson skrifar
Mynd frá vettvangi.
Mynd frá vettvangi.

Eldur kom upp í gámasamstæðu á byggingarreit við Breiðhöfða í Reykjavík í kvöld. Slökkvistarf hefur gengið vel.

Jóhann Viggó Jónsson, varðstjóri hjá slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu, segir í samtali við fréttastofu að nú sé bara verið að slökkva í glæðum sem eftir eru.

Engin slys urðu á fólki.

Nú sé verið að leita eigenda gámasamstæðunnar, en ekki liggur fyrir hver eða hverjir það eru.

Slökkvilið Reykjavík

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