Innlent

Vaktin: Bandero hrellir Hval 9

Jón Þór Stefánsson skrifar
Hvalur 9. Myndin er úr safni.
Hvalur 9. Myndin er úr safni. Vísir/Arnar

Bandero, skipið sem hefur undanfarnar vikur verið undan lögsögu Íslands og er í eigu Paul Watson-samtakanna, er nú að reyna að stöðva hvalveiðiskipið Hval 9.

Þetta staðfestir Magnús Pálmar Jónsson, aðgerðarstjóri hjá Landhelgisgæslunni, en gat ekki tjáð sig frekar um málið að svo stöddu.

Hvalur 9 er nú á sjó norður af Garðsskaga, samkvæmt Marine Traffic.

Samkvæmt heimildum fréttastofu reyna skipverjar Bandero að kasta neti í í skrúfu Hvals 9. Þá mun þyrla Landhelgisgæslunnar vera á vettvangi að gera tilraunir til að vísa Bandero á brott.

Hægt er að fylgjast með Vaktinni hér að neðan.

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