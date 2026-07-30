„Það er ísjaki sem lónar fyrir utan Straumnesvita. Þetta er heljarinnar fleki,“ staðfestir Sjöfn Guðmundsdóttir sem búsett er í Fljótum, um miðja vegu milli Hofsóss og Siglufjarðar. „En hann er alveg úti við sjóndeildarhring enn þá.“
Bílar eru þegar farnir að keyra út að Straumnesvita til að berja hann augum, segir Sjöfn. Hún segir stífa norðaustanátt ríkja á svæðinu og vel kunni að vera að hann reki inn á Skagafjörð.
„Það hafa verið landfastir borgarísjakar hjá okkur stundum,“ segir Sjöfn en ekki er um óvæntan gest að ræða.
„Ég hef verið að bíða eftir þessu, ég er búin að eiga von á þessu undanfarið.“
Sjöfn staðfestir að um borgarísjaka sé að ræða.
„Hann er bara ansi stór. Hann er hérna á oddanum við vesturenda Skagafjarðar, hann ber í sjóndeildarhringinn. Hann stendur ekkert hátt upp sko, hann er frekar flatur.“
Flugvél Landhelgisgæslunnar flýgur regluleg ískönnunarflug. Í lýsingu könnunarflugs sem farið var fyrir þremur dögum, þann 27. júlí, er sagt frá tveimur stórum borgarísjökum, einum um 400 metrar á lengd og hinum um 200 metrar á lengd. Síðasta könnunarflug var flogið daginn eftir en Landhelgisgæslan sagði að sér hefðu ekki borist ábendingar um að jakinn færðist nú nær landi og að ekki væri hægt að staðfesta að farið yrði slíkt ískönnunarflug á morgun, föstudag.
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Veðurstofu Íslands höfðu sömuleiðis ekki borist ábendingar um borgarísjakann sem nú lónar fyrir mynni Skagafjarðar.