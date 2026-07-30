Innlent

Vasaþjófnaður dag­legur at­burður og veru­legar fjár­hæðir teknar

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Magnús Ragnarsson aðalvarðstjóri lögreglunnar á Suðurlandi segir fjóra hafa verið í teymi lögreglunnar að kljást við vasaþjófnað.
Magnús Ragnarsson aðalvarðstjóri lögreglunnar á Suðurlandi segir fjóra hafa verið í teymi lögreglunnar að kljást við vasaþjófnað. Vísir/Lýður Valberg

Í hverri viku berast tugir tilkynninga um vasaþjófnað við ferðamannastaði og verulegar fjárhæðir eru oft undir að sögn lögreglu. Sex voru handteknir á Suðurlandi í gær og ferðaþjónustuaðilar við Seljalandsfoss segja þjófnað daglegan atburð við fossinn.

Í dag var margmenni við Seljalandsfoss í dag og staðir eins og göngubrú við fossinn eru vinsælir meðal vasaþjófa. Enda ferðamenn ekki varir um sig fyrir framan fossinn og ekki heldur á öðrum fjölförnum ferðamannastöðum að sögn lögreglu sem greip þrjá glóðvolga vasaþjófa við fossinn í gær, í sérstakri aðgerð óeinkennisklæddra lögreglumanna en lögregla hefur reglulega staðið vaktina með þeim hætti við nokkra ferðamannastaði í sumar. Magnús Ragnarsson varðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi segir vasaþjófana þaulskipulagða.

„Þetta er ákveðinn tími dags, þetta er háannnatíminn þar sem mest er af fólki, þá eru þeir að senda hópa, það eru að fara hópar saman á þessa staði og eru í svona tvo þrjá tíma á hverjum stað og við erum að reyna að stýra inn á það að vera með menn þar innan um ferðamennina að sjá þá og spotta þá út.“

Um sé að ræða erlenda ríkisborgara sem gagngert séu staddir hér á landi til að stunda vasaþjófnað. Verulegar upphæðir séu teknar af stolnum kortum og lögregla fái tugi tilkynninga í hverri viku um vasaþjófnað á ferðamannastöðum líkt og frá Seljalandsfossi. Þetta rímar við upplifun ferðaþjónustuaðila á svæðinu.

„Það hefur verið mjög mikið, mjög mikið af fólki kemur hingað og segir að það hafi týnt veskinu sínu eða hvað sem er.“

Kemur þetta reglulega upp? 

„Já, nokkrum sinnum á dag. Tvisvar, þrisvar á dag.“

Rútubílstjóri segist oft hafa orðið vitni að ferðamönnum lenda í vasaþjófnaði. „Það var í einni rútunni þar sem þrjár manneskjur týndu veskjunum sínum inni í búðinni á Geysi.“

Lögregla biðlar til leiðsögumanna og annarra innan ferðaþjónustunnar um að benda ferðamönnum á að fara varlega. Ferðamenn við Seljalandsfoss höfðu ekkert heyrt af málinu en eitt par hafði sjálft lent í vasaþjófnaði í miðbæ Reykjavíkur.

Vissir þú að það hafa verið nokkur tilfelli af vasaþjófnaði hér við þennan foss?

Nei, ég vissi það ekki. En við lentum í atviki í Reykjavík þar sem við urðum fyrir  vasaþjófnaði. 

Í alvöru?

Já, fyrir utan vinsælt bakarí sem ég ætla ekki að nafngreina.

Hvað gerðist? 

Vinur okkar týndi veskinu sínu. Hann skildi það eftir á afgreiðsluborðinu og einhver tók það og reyndi strax að nota það til að kaupa vörur fyrir 3000 dollara.

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