Myndi glaður sjá réttarhöld yfir skipverjum Bandero Jón Þór Stefánsson skrifar 30. júlí 2026 22:43 Paul Watson, sem er kanadískur, við frönsku ríveruna fyrr á þessu ári. Epa Paul Watson hvalaverndunarsinni hvers skip, Bandero, stefndi í dag að hvalveiðiskipinu Hval 9 þannig að Landhelgisgæslan greip inn í, segir að honum sé sama þó áhöfn skips hans yrði handtekin og réttað yfir þeim hér á landi. Slíkt myndi einungis auka athyglina á málefninu sem hann berst fyrir. Þetta kom fram í viðtali sem fréttastofa tók við Paul Watson. Hann segir engar skemmdir hafa orðið í aðgerðum kvöldsins. Þá hafi enginn slasast. Kannast ekki við snertingu við Hval 9 „Við staðsettum þá meðan þeir héldu út, fylgdumst með bæði af landi og sjó, tókum á móti þeim, og neyddum þá til baka,“ segir Watson um það sem gerðist í kvöld, en aðgerð Bandero mun hafa hafist um fimmleytið. Hvað gerðuð þið nákvæmlega? „Við mættum bara.“ Greint var frá því í kvöld að léttabátar frá Bandero hafi siglt utan í Hval 9. Paul Watson kannast ekki við slíkt, en segist þó vita til þess að þeir hafi sent út lítinn bát á einhverjum tímapunkti. Jafnframt kannast hann ekki við lýsingar um að skipverjar Bandero hafi kastað neti í skrúfu hvalveiðiskipsins. „Ég held að við höfum ekki komist nægjanlega nálægt fyrir slíkt, við höfum verið langt frá því að vera svo nálægt. Við vorum aldrei í svo miklu návígi.“ Aðspurður um hvort sérstök ástæða hafi verið fyrir því að Bandero réði til höggs í kvöld af öllum kvöldum, hvort þeir hafi talið Landhelgisgæsluna sofandi á verðinum, segir hann svo ekki vera. „Landhelgisgæslan veit hvar við erum öllum stundum. Við þurftum bara að ögra þeim, hvalveiðibátnum.“ Segjum sem svo að Landhelgisgæslan hafi ekki verið að fylgjast með, og þið verið komin alveg upp að Hvali löngu á undan Landhelgisgæslunni, hvað hefðuð þið þá gert? „Markmið okkar er að elta skipið þangað sem það fer að drepa hvali, og stöðva skutla þeirra ef þeir reyna að drepa þá.“ Staðsetningartæki flæki málin Að sögn Watson hefur Bandero verið gert erfitt fyrir með því að vera gert að hafa AIS-kerfi sitt í gangi, þannig að hægt sé að fylgjast með ferðum skipsins. Meðan þurfa skip Hvals hf. ekki að gera það. „Slíkt væri skiljanlegt, nema það að Landhelgisgæslan sendir hnitin okkar til hvalveiðimannanna. Ég get ekki séð hvernig það er í þeirra verkahring að senda þau. Að mínu mati er tvískinnungur í því,“ segir Watson. Að sögn Watsons kveikti skip Hvals í kvöld í fyrsta skipti á umræddu AIS-kerfi í fimmtán ár. Það hafi þeir gert þegar þeim hafi verið ljóst að Bandero væri á höttunum eftir þeim, til þess að láta gæsluna vita hvar þeir væru. Hann segir þó að það komi honum ekki á óvart að Landhelgisgæslan geri slíkt. Sama um handtökur og til í réttarhöld Þegar fréttastofa náði tali af Watson skildist honum að Landhelgisgæslan hafi gefið til kynna að hún vildi kom um borð í Bandero. Að sögn Watson ætla þau ekki að koma í veg fyrir það, en segir þó að slíkt geti verið flókið. Líkt og áður segir óttast Watson ekki að skipverjar hans verði sóttir til saka. „Aðalmarkmið þessarar aðgerðar er að beina sem mestri athygli að ólöglegum hvalveiðum á Íslandi, sérstaklega í miðlum í Evrópusambandinu. Og það hefur tekist. Svo, það skiptir ekki mála hvað Landhelgisgæslan gerir. Þeir geta komið um borð, tekið okkur föst og handtekið. Ég myndi glaður sjá réttarhöld til þess að setja þetta á alþjóðasviðið,“ segir hann. „Það skiptir ekki máli fyrir hvað við yrðum ákærð. Sama hvað, þá vekur það athygli á málefninu, á því sem er í gangi einmitt núna. Því fleira fólk í heiminum sem veit hvað er í gangi á Íslandi, því betra fyrir okkur.“ Evrópusinninn Paul Watson Watson minntist á komandi Evrópusambandsatkvæðagreiðslu sem fram fer hér á landi í lok ágústmánaðar. Hann virðist hlynntur því að Íslendingar segi „já“ í atkvæðagreiðslunni. „Evrópa mun ekki leyfa Íslandi að drepa hvali. Það er ástæðan fyrir því að við erum að setja svona mikinn kraft í þetta einmitt núna, svo Evrópa sé meðvituð um hvað sé í gangi,“ segir hann. „Og ég trúi því ekki að Ísland ætli virkilega að fórna öllum þeim ávinningi sem felst í Evrópusambandsaðild bara til þess að herra [Kristján] Loftsson [forstjóri Hvals hf.] geti haldið áfram þessu áhugamáli sínu, að drepa hvali. Hann er sannarlega ekki að græða neinn pening á því.“ Fréttastofa hefur í kvöld reynt að ná tali af Kristjáni Loftssyni og Georgi Lárussyni forstjóra Lanbhelgisgæslunnar en án árangurs. 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