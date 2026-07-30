Bílstjóri horfði á skelfingu lostinn Sigurgeir Þorkelsson skrifar 30. júlí 2026 14:20 Jonathan er með margra ára reynslu sem bílstjóri í ferðaþjónustunni. Hægra megin má sjá flak bílsins eftir að hafa oltið niður brekkuna. Samsett Jonathan Angulo Cifuentes ökuleiðsögumaður fylgdist með skelfingu lostinn þegar Suzuki Jimny-jepplingur keyrði út af veginum og steyptist niður hlíðar Bolafjalls í gær. Hann segir ökumanninn hafa, á miklum hraða, tekið fram úr þremur rútum áður en hann missti stjórn á bílnum með þessum afleiðingum. Jepplingurinn stöðvaðist á stórum steini eftir að hafa endasenst tvö hundruð metra niður stórgrýtta fjallshlíðina. Fjölskylda sem Vísir ræddi við í gær lýsti því hvernig þau bjuggust við því versta eftir að hafa orðið vitni að slysinu en trúði síðan varla eigin augum þegar hún sá konu skríða út úr flakinu. Ótrúlegt en satt slasaðist konan aðeins á handlegg við veltuna. Hlynur Snorrason, yfirlögregluþjónn á Ísafirði, hefur staðfest að um er að ræða erlendan ferðamann. Jonathan ökuleiðsögumaður segist fara nær daglegar ferðir upp á Bolafjall á Mercedes-Benz Sprinter, nítján sæta smárútu sem oft er einfaldlega talað um sem sprinter. Farþegarnir koma af skemmtiferðaskipum sem stoppa í Ísafjarðarhöfn. „Ég keyri þennan veg nánast daglega og ég hef alltaf álitið þetta vera öruggan veg, að því gefnu að ökumenn fylgi reglum og sýni varkárni.“ Jonathan segist stíga fram til að hvetja fólk til að gæta öryggis á vegum landsins. „Það síðasta sem ég vil gera með því að deila minni hlið á málinu er að færa sökina á einstaklinginn heldur vil ég benda á hvernig háskaleg hegðun eins ökumanns getur sett fjölda mannslífa í hættu,“ segir Jonathan en sannarlega má segja að betur hafi farið en á horfðist í gær. „Sem betur fer slasaðist enginn um borð í rútunum þremur en það hefði svo auðveldlega getað farið öðruvísi.“ Útsýnispallur hefur verið reistur uppi á Bolafjalli og opinn ferðafólki frá árinu 2022 og það var þangað sem Jonathan stefndi með hópinn. „Um það bil 100 til 200 metrum eftir fyrstu beygjuna á leið upp tók ég eftir því í baksýnisspeglinum að Suzuki-jepplingur hóf að taka fram úr sprinternum á bak við okkur á miklum hraða,“ lýsir Jonathan. „Í stað þess að ljúka örugglega við framúraksturinn eftir næsta bíl aftan við hélt ökumaðurinn áfram, þrátt fyrir að þetta væri þröngur fjallvegur og framúrakstur væri bæði hættulegur og með öllu óviðeigandi.“ Jonathan áttaði sig strax á hættunni, hægði á sér og gerði sitt besta við að skapa pláss vinstra megin við sig fyrir bílinn sem nálgaðist hratt. „Bílstjórinn virtist þó þegar vera farinn að missa stjórn á bílnum,“ segir Jonathan. „Strax og ég áttaði mig á því hvað ætti sér stað hægði ég á mér og reyndi að skapa eins mikið pláss og ég gat á veginum. Bíllinn kom ótrúlega nærri bílnum mínum,“ lýsir Jonathan, en viðbrögð hans dugðu ekki til fyrir jepplinginn sem nálgaðist vinstri hlið rútunnar á miklum hraða. „Það næsta sem ég sá var vinstra afturdekk bílsins fara út af veginum. Örskotsstundu seinna heyrði ég hávært hljóð í vél bílsins þar sem allt var gefið inn.“ Samkvæmt lýsingu Jonathans var þá þegar orðið of seint fyrir ökumann jepplingsins að ná aftur stjórn á aðstæðum. „Næst er gripið harkalega í stýrið sem og bílstjórinn missir endanlega stjórn á bílnum." Jepplingurinn fór þá á hliðina og steyptist niður fjallshlíðina. „Þetta var skelfileg sjón,“ segir Jonathan en rútan hans fylltist strax af öskrum og ópum farþeganna. „Þau voru öll slegin eftir að hafa horft upp á slys sem auðveldlega hefði getað endað sem mikill harmleikur,“ segir Jonathan, en sem fyrr sagði slapp ökumaður bílsins án alvarlegra áverka. Ökumaðurinn var einn á ferð í bílnum. „Jepplingurinn var skuggalega nálægt því að fara utan í alla þrjá sprinterana sem voru á leiðinni upp þegar hann keyrði fram úr,“ segir Jonathan til að leggja enn frekar áherslu á alvarleika atviksins. Hann vill sjá úrbætur gerðar á veginum. „Vegurinn er vissulega breiðari í dag og í mun betra ástandi en fyrir aðeins nokkrum árum síðan, en hann er engu að síður fjallvegur þar sem engu má út af bregða,“ segir Jonathan. „Ég keyri þennan veg daglega og mér þætti rétt að sjá þetta slys leiða til þess að settar verði upp frekari öryggisráðstafanir á veginum. Ég vil stinga upp á því að settar séu upp gular umferðarstikur eftir vegsbrúninni, á þeirri hlið sem snýr að hlíðinni.“ Jonathan segir að í dag sé þær aðeins að finna nærri fjallsbrúninni. „Sams konar merkingar eru notaðar á vegum um allt land og aðstoða ökumenn við að halda öruggri fjarlægð frá vegbrúninni. Ég tel að þetta sé eitthvað sem gæti komið í veg fyrir sams konar slys í framtíðinni,“ segir Jonathan staðfastur. Bolungarvík Umferðaröryggi Ferðaþjónusta Mest lesið Sætir morðhótunum og óhróðri í vinsælum Facebook-hópi Innlent Gabríel Douane og fimm aðrir sýknaðir Innlent Gunnar Þórðarson er látinn Innlent Tugir tilkynninga í viku: „Þetta var ekki í fyrsta skipti sem þau voru handtekin“ Innlent Heilum gámi af kampavíni stolið af Ölgerðinni Innlent Horfðu á bílinn velta niður fjallið Innlent Mosfellsdalur minnti á vígvöll Innlent Rússnesk stýriflaug líklega lent í Póllandi Erlent Okkar McCartney, okkar Bach kveður Innlent Hvað er í boði um verslunarmannahelgina? 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