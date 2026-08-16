Uppgjörið: FH - Víkingur R. 2-4 | Fyrsta tap FH í áttatíu daga Hjörtur Leó Guðjónsson skrifar 16. ágúst 2026 19:58 Gylfi Þór Sigurðsson skoraði laglegt mark fyrir Víkinga í Kaplakrika í kvöld. Vísir/Anton Brink Íslandsmeistarar Víkings unnu sterkan 2-4 sigur er liðið heimsótti FH í 19. umferð Bestu-deildar karla í knattspyrnu í kvöld. Með sigrinum bundu þeir enda á níu leikja taplausa hrinu FH-inga, sem höfðu ekki tapað í Bestu-deildinni síðan 29. maí síðastliðinn. Fyrri hálfleikur var nokkuð bragðdaufur framan af, en eftir því sem leið á fór að færast hiti í leikinn. Þrátt fyrir það að gestirnir í Víkingi hafi verið líklegri aðilinn fyrstu mínúturnar voru það FH-ingar sem voru fyrri til að brjóta ísinn. Það var Ísak Óli Ólafsson sem gerði það þegar hann skallaði fyrirgjöf Kjartans Kára Halldórssonar í netið eftir rétt rúmlega hálftíma leik. Víkingar voru hins vegar fljótir að svara fyrir sig og Helgi Guðjónsson kom boltanum í netið á 36. mínútu eftir að Nikolaj Hansen hafði skallað boltann inn á markteig. Víkingar náðu svo forystunni á síðustu mínútu venjulegs leiktíma fyrri hálfleiks þegar Gylfi Þór Sigurðsson batt endahnútinn á snögga sókn og skilaði boltanum í slána og inn. Staðan því 1-2, Víkingum í vil, þegar flautað var til hálfleiks og liðin gengu til búningsherbergja. Víkingar náðu tveggja marka forskoti á 54. mínútu með ansi skrautlegu marki. Helgi Guðjónsson reyndi þá skot að marki, en skotið fór beint í magann á Nikolaj Hansen. Þaðan datt boltinn svo beint fyrir Gunnar Vatnhamar sem skilaði honum í netið. FH-ingar héldu þó lífi í leiknum með marki frá Adolf Daða Birgissyni þegar hann kom boltanum í netið af stuttu færi eftir fyrirgjöf frá Tómasi Orra Róbertssyni. Víkingar náðu hins vegar betri stjórn á leiknum næstu mínútur og í raun voru þeir líklegri til að bæta við en FH-ingar að jafna. Það var nefnilega nákvæmlega það sem gerðist á 89. mínútu þegar Valdimar Þór Ingimundarson slapp einn í gegn og kláraði færið snyrtilega. Niðurstaðan 2-4 sigur Víkinga. Sigurinn þýðir að Víkingar tróna enn á toppi deildarinnar, nú með 48 stig eftir 19 leiki. FH-ingar sitja hins vegar í 10. Sæti með 17 stig, tveimur stigum frá fallsvæðinu. Atvik leiksins Þriðja mark Víkinga var skemmtilega skrautlegt. Boltinn út fyrir teig þar sem Helgi Guðjónsson kemur á ferðinni og þrumar í átt að marki. Setur skotið beint í belginn á Nikolaj Hansen og þaðan dettur hann fyrir Gunnar Vatnhamar sem þakkar fyrir sig. Stjörnur og skúrkar Það er hægt að velja nóg af stjörnum úr svona markaleik. Nikolaj Hansen átti tvær stoðsendingar og Helgi Guðjónsson skoraði eitt fyrir Víkinga og var oft og tíðum hættulegur. Fleiri sem skiluðu góðri vakt og má alveg segja að það hafi verið fleiri sem áttu ágætis dag en slæman. Dómarinn Jóhann Ingi Jónsson og hans teymi höfðu fína stjórn á leik kvöldsins. Ekkert allt of mikið um vafaatriði og menn fengu ekki að komast upp með neitt múður. Stemning og umgjörð Brakandi blíða í Hafnarfirðinum og góð stemning á leiknum. Vel mætt frá báðum liðum og áhorfendur létu vel í sér heyra. Lítið hægt að setja út á umgjörð FH-inga, þeir kunna þetta alveg. Sölvi Geir Ottesen, þjálfari Víkings,vísir/Diego Sölvi Geir: Allt of snemmt að fara að kíkja á töfluna „Mér fannst þetta verðskuldaður sigur,“ sagði Sölvi Geir Ottesen, þjálfari Víkings, eftir 4-2 útisigur liðsins gegn FH í Bestu-deildinni í kvöld. Fyrir leik kvöldsins voru FH-ingar taplausir síðan 29. maí, eða í áttatíu daga. Lærisveinar Sölva þurftu að hafa fyrir hlutunum eftir að hafa lent 1-0 undir í fyrri hálfleik. „Mér fannst við vera betri aðilinn í leiknum, en að sama skapi fannst mér FH-ingarnir gera vel lengst af í leiknum. Þeir börðust mjög vel og gerðu okkur mjög erfitt fyrir að opna þá. Mér fannst við vera þolinmóðir í okkar leik og það var dálítið lykillinn. Að vera þolinmóðir og láta boltann ganga og bíða eftir því að þeir myndu þreytast og nýta okkur það þá,“ bætti Sölvi við, en segist þó vera ósáttur við ýmislegt úr leik sinna manna. „En ég er ekki sáttur. Enn og aftur erum við að fá á okkur mörk eftir föst leikatriði og það er eitthvað sem við þurfum að laga í okkar leik. Engu að síður er ég mjög sáttur við frammistöðuna, ákefðina, kraftinn og orkuna sem leikmenn lögðu í þennan leik. Ég er bara tiltölulega sáttur með þennan sigur.“ Hann segir einnig að hans menn hafi fundið fyrir ákveðnum létti þegar fyrsta mark liðsins kom eftir rúmlega hálftíma leik. „Það er alltaf góð orka sem fylgir marki. Við vorum náttúrulega að jafna þegar við skoruðum okkar fyrsta mark, en það er líka gott. Enn og aftur sýnir það líka karakterinn í liðinu. Við látum mörk ekki slá okkur út af laginu. Við sýndum það í síðasta leik á móti Thun þar sem við lentum tvisvar undir og komum til baka. Það sýnir karakter að láta ekki slá sig út af laginu.“ Þá harðneitar Sölvi því að Víkingar séu farnir að sjá fyrir sér Íslandsmeistaratitilinn þrátt fyrir að liðið sé með átta stiga forskot þegar átta leikir eru eftir. „Nei, við erum ekkert að skoða töfluna núna. Við vitum að það er mikið eftir og mörg stig í pottinum. Við einbeitum okkur bara að frammistöðunni í hverjum leik og það er allt of snemmt að fara að kíkja á töfluna eða spá í henni. Við erum meira að einblína á okkur og okkar frammistöðu og hvernig við nálgumst leikina. Hvað við getum gert til að vera í okkar besta formi þegar leikurinn er flautaður á.“ Að lokum segir Sölvi að það séu ýmsir þættir sem hann og hans menn þurfi að skerpa á fyrir lokasprettinn á Íslandsmótinu. „Það er fullt af hlutum. Við erum alltaf að kíkja á okkar leik til að sjá hvort það sé eitthvað sem við getum bætt okkur í og lagfært. Það er bara hluti af fótboltanum að þú ert alltaf að reyna að gera þig betri, hvort sem það er á æfingum eða í leikjum þá reynum við bara að vera heiðarlegir hver við annan og skoðum það sem má fara betur og reynum að bæta okkur,“ sagði Sölvi að lokum. Jóhannes Karl Guðjónsson, þjálfari FH.Vísir/ Guðmundur Þórlaugarson Jóhannes Kar: Gylfi skorar af vítapunktinum, það vita það allir Jóhannes Karl Guðjónsson, þjálfari FH, hrósaði Víkingum fyrir frammistöðu sína eftir að Íslandsmeistararnir unnu 4-2 útisigur gegn lærisveinum hans í Kaplakrika í kvöld. „Þeir eru náttúrulega bara ótrúlega góðir í því sem þeir eru að gera,“ sagði Jóhannes Karl í leikslok. „Ég er svona mest svekktur kannski með fyrstu tvö mörkin sem þeir skora á okkur hérna í fyrri hálfleik. Við vitum að þeir eru með vinstrifótar mann hægra megin og Ármann Ingi gerir þetta virkilega vel. Fyrirgjöfin hjá honum er fín en við viljum koma í veg fyrir þetta. Við vitum líka að Niko Hansen fer alltaf á fjær og við hefðum átt að díla betur við það. Það er samt pínu heppnisstimpill yfir því hvernig boltinn hrekkur á Helga og auðvitað klára þeir það mjög vel,“ sagði Jóhannes og hélt áfram. „Svo er markið sem Gylfi skorar þannig að við töpum boltanum hátt á vellinum og fáum tækifæri til að vinna hann aftur, en töpum honum aftur. Við skoðuðum þetta mark í hálfleik og það er ekkert eðlilegur sprettur sem Gylfi tekur til að koma sér á vítapunktinn og Gylfi skorar af vítapunktinum, það vita það allir. Við ætluðum að reyna að koma í veg fyrir það. Þetta gerði leikinn gríðarlega erfiðan fyrir okkur því við náðum auðvitað forystunni og hefðum þá viljað vera með að minnsta kosti jafntefli í hálfleik. Svo ná þeir bara tökum á leiknum, en við áttum líka í basli með að pressa þá þegar leið á seinni hálfleikinn. Það var líka heppnisstimpill yfir þriðja markinu sem gjörsamlega drap leikinn.“ Fyrir leik talaði Jóhannes um að hans menn þyrftu að vera þéttir varnarlega til að eiga möguleika gegn Víkingum og það upplegg gekk framan af leik, eða alveg þar til Helgi Guðjónsson skoraði fyrsta mark gestanna. „Við vorum alveg að gera fína hluti þannig lagað. En við vissum alveg að við gætum ekki stoppað allt sem Víkingarnir ætluðu að reyna að gera. Það var pínu fyrirsjáanlegt hvað var að gerast í allavega fyrstu tveimur mörkunum og við hefðum getað gert töluvert betur þar. En auðvitað er þetta frábærlega mannað lið og þeir eru ótrúlega klókir í að sigla heim sigrum. Þeir gerðu það vel og áttu þennan sigur fyllilega skilið í dag, en ég hefði viljað gera þetta aðeins erfiðara fyrir þá.“ Þá viðurkennir hann að það hafi verið vonbrigði að ná ekki að setja meiri pressu á Víkingana eftir að hans menn minnkuðu muninn í 3-2. „Já, við hefðum klárlega viljað það. En þetta kostar auðvitað gríðarlega orku og við komum okkur alveg í fínar stöður hérna hægra megin áður en Víkingarnir skoruðu þriðja markið. Þá vorum við að komast í ágætar stöður og hefðum kannski átt að fá fleiri aukaspyrnur hérna eftir að Gils kom inn á. Hann kom með frábæra ógn hérna hægra megin og við hefðum kannski getað nýtt okkur það aðeins meira. En eins og ég segi þá drepa þeir þetta eiginlega með þessu þriðja marki og ná tökum á leiknum. Við vorum farnir að taka töluvert mikið af sénsum og aðeins að svindla í varnarleiknum til að freista þess að ná jöfnunarmarkinu. Úr varð bara að þeir kláruðu þetta með fjórða markinu sínu,“ sagði Jóhannes að lokum. Besta deild karla FH Víkingur Reykjavík