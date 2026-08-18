Botnar ekkert í Brazell: „Alltaf er hann svo sáttur með allt“

Albert Ingason furðaði sig á því hversu jákvæður Chris Brazell, þjálfari Vals, var eftir jafnteflið við KA í gær. Hann segir Valsliðið ekki hafa spilað vel síðan að Brazell tók við því og segir að það gæti lent í fallbaráttu.
Valur lenti tvisvar sinnum tveimur mörkum undir gegn KA á heimavelli í Bestu deild karla í gær en kom til baka og náði í stig. Lokatölur á Hlíðarenda, 4-4.
Albert segir að KA-menn geti nokkuð vel við úrslitin unað en viðtalið við Brazell eftir leikinn stakk hann.
„Með Val, ég meina, kommon samt sko. Þú talar um pressuna en ofan á það var svo mikið af fáránlegum sendingum hjá þeim. Það var svona eins og þeir nenntu þessu ekki fyrr en þeir fundu smá svona: Heyrðu, við fáum bara færi þegar við viljum. Og eftir að Hólmar [Örn Eyjólfsson] skoraði: Heyrðu, ókei, við erum alveg hérna og byrjuðu að setja boltann aðeins inn fyrir þá,“ sagði Albert í Stúkunni í gær.
„En alltaf er Brazell svo sáttur með allt. Þrautseigja, karakter. KA-liðið er eitt lélegasta lið í deildinni. Þá er ég að tala um gengið þegar það kemur inn í þennan leik, það vantar stóra pósta og Valur er á heimavelli. Þú getur ekki verið þjálfari Vals svona leik eftir leik. Þetta eru hvað, níu leikir sem hann er búinn að vera með liðið núna, ef þú tekur Evrópu með. Þetta er einn góður leikur. Ég verð að gefa honum góð úrslit á móti Mostar. En þá var [Frederik] Schram náttúrulega með geðveika frammistöðu og Tryggvi [Hrafn Haraldsson]. En ef við horfum á alla leikina, þá er þetta hvað, sigurinn á móti Breiðabliki í síðustu umferð? Annars er þetta bara búið að vera svo lélegt.“
Baldur Sigurðsson segir að lið eins og Stjarnan og Valur geti alveg dregist niður í fallbaráttuna á lokaspretti tímabilsins.
„Þeir geta alveg verið búnir að sogast í þessa fallbaráttu sem ég var búinn að afskrifa fyrir nokkrum umferðum. Þannig að þetta er ekkert svo langt á milli. Það er ekkert langt í þetta,“ sagði Baldur og Albert tók undir með honum.
„Eins og Hallgrímur [Jónasson, þjálfari KA] talaði um fyrir leikinn, svo ég vitni aftur í hann, þá ætlum við að sýna að þessi leikur skiptir okkur meira máli heldur en Val. Valur þarf að átta sig á því að þeir geta alveg farið í fallbaráttu. Síðustu þrír leikirnir þeirra eru ÍA heima, sem er á góðu skriði, Víkingur úti og Keflavík úti. Ég sé ekkert Val, eins og þeir spiluðu í þessum leik og hafa verið að spila í deildinni í síðustu leikjum eða bara eftir að Brazell tók við, taka mörg stig úr þessum leikjum. Þá eru þeir bara komnir í bullandi fallbaráttu. Fyrir mér var þetta stór leikur fyrir bæði liðin og allavega í fyrri hálfleik sást það ekki á Valsliðinu.“
Næsti leikur Vals er gegn Íslandsmeisturum Víkings á útivelli á sunnudaginn kemur. Valsmenn eru í 7. sæti deildarinnar með 23 stig, tveimur stigum á eftir Keflvíkingum sem eru í 6. sætinu en sjö stigum frá fallsæti.
Umræðuna úr Stúkunni má sjá í spilaranum hér fyrir ofan.
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